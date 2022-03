Querétaro vs Atlas: hombre involucrado en la batalla campal del Estadio La Corregidora se entrega a las autoridades tras no soportar la culpa

De acuerdo con su ex esposa, el hombre le dijo que no soportaba más la culpa por haber golpeado brutalmente a varias personas y se entregó a las autoridades tras despedirse de sus dos hijas.

“Hasta ayer a las 12 de la tarde agarró y me dijo que se iba a ir a entregar y pues yo me quedé así como que en shock. Ayer a las 12 se fue no quiso comer, o sea estaba muy triste, muy angustiado más que nada. Más porque le estaban marcando todos y le estaban diciendo ‘oye sales en la televisión, sales en todas las fotos del Face, te va a ir bien mal’”, confesó la ex pareja de uno de los agresores del Estadio La Corregidora.

Por su parte, la Fiscalía de Querétaro informó la captura de otras tres personas implicadas en la trágica pelea del pasado sábado, cuando aficionados de ambos clubes protagonizaron uno de los hechos más lamentables en la historia del fútbol mexicano.

“Este día, elementos de la Policía de Investigación del Delito detuvieron a dos personas en la capital del estado; una más, acudió ante esta autoridad para entregarse bajo su voluntad y en compañía de sus abogados”, comunicó esta institución.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han capturado a 17 personas involucradas en la batalla campal registrada en el Estadio La Corregidora, donde 26 aficionados del Atlas resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados de emergencia a varios hospitales.

No obstante, la Fiscalía de Querétaro informó que solamente seis personas fueron vinculadas a proceso y otros dos individuos fueron puestos en libertad ya que no habían suficientes pruebas para relacionarlos con los violentos ataques.

Luego de los lamentables hechos ocurridos en el Estadio La Corregidora, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decretó que los Gallos Blancos de Querétaro tendrán que jugar sin aficionados sus partidos como local durante un año.

Asimismo, la directiva del equipo fue suspendida por cinco años del fútbol mexicano y el club pasó a manos de Jorgealberto Hank Inzunza, su antiguo dueño y actual propietario del Club Tijuana.