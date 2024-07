El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 13 de julio que una bala le alcanzó en la oreja derecha tras sufrir un tiroteo en un mitin, y dijo que es "increíble" que algo así pueda haber ocurrido en el país.

Trump se encontraba dando un mitin en Butler, Pensilvania, cuando tuvo que ser evacuado del podio tras sufrir el ataque.

El precandidato republicano llevaba solo diez minutos cuando fue aparentemente alcanzado por una bala y fue evacuado por el Servicio Secreto con sangre en parte de la cara.

Estos son los datos que se han revelado oficialmente y las reacciones tras el hecho:

1. "Me perforó la oreja"

"Me dispararon con una bala que me perforó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangré mucho y me di cuenta de lo que estaba pasando", relató el aspirante republicano.

Trump explicó que de momento "no se sabe nada" sobre la identidad ni el móvil del agresor. "Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país", agregó.

El magnate de Nueva York, de 78 años, agradeció al Servicio Secreto y al resto de fuerzas del orden público por su "rápida repuesta" en el mitin.

El ex presidente estadounidense Donald Trump es sacado del escenario por el Servicio Secreto tras un incidente durante un mitin de campaña este sábado 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania.

2. Evacuación de emergencia

Trump se encontraba dando un mitin en Pensilvania cuando tuvo que ser evacuado del podio tras sufrir un aparente atentado.

El precandidato republicano 10 minutos sobre el escenario y después de que sonaran pequeñas explosiones, como disparos, fue sacado del mismo con sangre en la oreja y parte de la cara.

Cuando se calmó la situación, Trump salió del escenario rodeado por todo su equipo de seguridad y con el puño en alto, mientras una fuerte presencia policial rodeó la zona.

3. Quién disparó contra Trump

La identidad del tirador no ha sido revelada, pero la fiscalía del condado de Butler ha ido revelando más detalles.

Inicialmente se informó que dos personas murieron según informó el periódico The Washington Post. Uno de ellos fue el atacante, aseguraron autoridades estadounidenses.

El fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, detalló en una entrevista que además del tirador, falleció un asistente al mitin, mientras que una tercera se encuentra gravemente herida.

Lo que han dicho las autoridades hasta ahora, es que el presunto tirador estaba fuera del recinto del evento, dijo el fiscal.

"No sé cómo habría llegado al lugar donde estaba, pero estaba fuera del recinto. Y creo que eso es algo que vamos a tener que averiguar cómo llegó allí", dijo Goldinger.

Los asistentes se dispersan después de que se escucharon disparos durante un mitin de campaña del candidato presidencial republicano, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La policía estatal retira a una persona de las gradas después de los disparos en un mitin de Trump.

4. Estado de salud

Trump está "bien" y fue examinado por médicos, según el portavoz de la campaña del republicano.

"El expresidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien y está siendo atendido en una instalación médica local", informó el portavoz Steve Cheung en un comunicado.

Trump confirmó que una bala le alcanzó en la oreja derecha.

5. Contexto político

Se trataba de su último encuentro público antes de la Convención Nacional Republicana que desde este lunes y hasta el jueves se celebra en Milwaukee y que confirmará su nominación de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará al presidente, Joe Biden.

Trump asistirá a la Convención, dijo su equipo de campaña.

"El presidente Trump tiene muchas ganas de juntarse con todos ustedes en Milwaukee mientras procedemos con nuestra convención para nominarlo para servir como 47º presidente de Estados Unidos", señaló su campaña en un comunicado.

Un miembro del Servicio Secreto y miembros de la multitud son vistos en el mitin del expresidente republicano Donald Trump.

6. Reacción de presidente Arévalo

Al igual que otros jefes de Estados, funcionarios y diversas figuras del ámbito político y económico, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también se pronunció sobre el atentado que sufrió Trump.

"El camino de la violencia no es el camino de la democracia", publicó Arévalo minutos después del atentado contra Trump.

El camino de la violencia no es el camino de la democracia. Lamento y condeno el atentado sufrido por el candidato Trump en EE.UU., y espero su pronta recuperación. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 13, 2024

Desde el actual presidente y rival en la carrera electoral, el demócrata Joe Biden; al exgobernante Barack Obama y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pasando por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Argentina, Javier Milei, y el multimillonario Elon Musk, diversos han sido los pronunciamientos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en pronunciarse, expresando su alivio de que Trump esté fuera de peligro.

"Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin", afirmó Biden en un comunicado.

