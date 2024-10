Quién es “Diablita”, la pandillera condenada a 50 años en Nueva York por cuatro asesinatos

En abril del 2022 un jurado halló culpable a Escobar, ahora de 24 años, por los delitos de crimen organizado, conspiración para asesinar a miembros de bandas rivales, obstrucción de la justicia, y asesinato en apoyo del crimen organizado, en relación con las muertes de Justin Llivicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos, a quienes consideraban miembros de una pandilla rival.

Escobar, que tenía entonces 17 años, y un conspirador, identificado como Kayli Gómez, llevaron a las cuatro víctimas y a un quinto joven que logró escapar a un parque en la localidad de Central Islip, al este de la ciudad de Nueva York y luego escribieron mensajes de texto a miembros de al MS-13 que fueron al lugar y los asesinaron.

En los días siguientes a los asesinatos, Escobar destruyó evidencia de su participación al desechar una sudadera manchada con la sangre de una víctima, arrojó su teléfono celular desde un vehículo en movimiento cuando la policía la estaba siguiendo y mintió a los detectives al decir que ella y Gómez fueron víctimas de un robo al azar en el parque la noche de los asesinatos.

Más de una docena de miembros y asociados de la MS-13 han sido acusados ​​en relación con los asesinatos del 11 de abril de 2017 y Escobar es la tercera en ser condenada, indicó la Fiscalía federal en un comunicado.

