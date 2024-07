Además de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, el fundador del cartel de Sinaloa, las autoridades de EE. UU. también detuvieron a Joaquín Guzmán López.

Guzmán López es uno de los llamados "Chapitos", los hijos del narcotraficante El "Chapo" Guzmán, quien fuera jefe del cartel de Sinaloa y que cumple cadena perpetua en una cárcel de EE. UU.

Tras la captura de "El Chapo" en enero de 2016 y su extradición a EE. UU., sus hijos se convirtieron en pilares en el tráfico de drogas.

De hecho, la DEA subrayó en 2017 que Joaquín Guzmán, junto con el resto de "Chapitos" "tomaron el control del cartel de Sinaloa".

Joaquín Guzmán, por el que EE. UU. ofrecía una recompensa de US$5 millones, se implicó en el mundo del narcotráfico luego de la muerte de uno de sus hermanos en 2008 llamado Édgar.

Desde entonces, él y su hermano Ovidio, extraditado en septiembre de 2023, comenzaron a comprar grandes cantidades de cocaína en Colombia y luego incursionaron en el tráfico de metanfetaminas, según el Departamento de Estado estadounidense.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez



