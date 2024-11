¿Quién es la jefa de Gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, y cuál será su función?

Tan solo un día después de haber ganado las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump ha realizado su primer nombramiento importante, al designar a su directora de campaña, Susie Wiles, como la jefa de gabinete en la Casa Blanca.

"Susie es dura, inteligente, innovadora y es internacionalmente admirada y respetada", aseguró Trump a través de un comunicado. "Seguirá trabajando incansablemente para hacer a Estados Unidos grande de nuevo y será un honor tenerla como la primera jefa de gabinete en la historia", añadió.

Tal y como lo mencionó el expresidente Donald Trump, Wiles será la primera mujer jefa de gabinete, uno de los cargos más importantes en toda la administración estadounidense, ya que se encarga de coordinar a todos los miembros del gabinete presidencial.

Además, este es el primer nombramiento que anuncia el presidente electo desde que venció a la candidata demócrata, Kamala Harris, al sumar un total de 295 votos electorales, superando ampliamente a la vicepresidenta, que únicamente alcanzó 226 votos a lo largo del país.

"Susie Wiles me ayudó a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue parte integral de mis exitosas campañas de 2016 y 2020", afirmó Donald Trump a través de un comunicado, justificando el histórico nombramiento.

De acuerdo con la cadena estadounidense de noticias, NBC News, Susie Wiles, hija del legendario jugador de futbol americano Pat Summerall, está "acostumbrada a la adversidad", y es recordada por los fanáticos del deporte por haber confrontado el alcoholismo de su padre.

En 1990, Susie le dijo a su padre que le avergonzaba su comportamiento público como alcohólico y el exdeportista de los Leones de Detroit admitió en una entrevista que las palabras de su hija fueron determinantes para que lograra dejar la bebida a los 60 años.

Sin embargo, en el ámbito gubernamental, Wiles es considerada una veterana en la política de Florida, luego de ser la asistente personal del Secretario de Estado, Raymond Donovan, y por haber ayudado a Ron DeSantis a ganar las elecciones para gobernador del estado soleado.

No obstante, el mayor impacto político de Susie Wiles ha sido con Donald Trump. Según NBC News, la directora de campaña del presidente electo tuvo "mucho peso" en la victoria del republicano, razón por la que es considerada como la más "sofisticada y disciplinada" del grupo.

"No tengo ninguna duda de que hará que nuestro país se sienta orgulloso", declaró el exmandatario Trump al haber seleccionado a Wiles como la tercera persona más poderosa de Washington D. C., la capital federal de los Estados Unidos, solamente por detrás del presidente y vicepresidente.

Generalmente, el jefe de gabinete es la persona responsable de las actividades de los empleados de la Casa Blanca, manejando el horario de trabajo y la agenda diaria del presidente, de modo que cuenta con la confianza política del jefe de estado y puede atender los asuntos de la presidencia.

I’m told @mcuban needs help identifying the strong and intelligent women surrounding Pres. Trump. Well, here we are! I’ve been proud to lead this campaign. Complimented by @Linda_McMahon,Chair for Transition Policy and @LaraLeaTrump,RNC Co-Chair. pic.twitter.com/X7y9q3WsG8