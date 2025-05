¿Qué es el Habeas Corpus? El procedimiento legal que el presidente Trump planea eliminar

Según el canal de televisión estadounidense CNN, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump se encuentra actualmente involucrado en diversas discusiones dentro de su administración, ante la posibilidad de tomar la "extrema medida" de suspender el procedimiento legal de habeas corpus, como ocurrió durante la II Guerra Mundial.

El habeas corpus es una institución jurídica que obliga a las autoridades estadounidenses a presentar, en un plazo preventivo determinado, a cualquier persona detenida en el territorio de los Estados Unidos ante el juzgado pertinente, el cual podría ordenar su libertad inmediata si no encuentra algún motivo suficiente para defender el arresto.

En otras palabras, el habeas corpus es un principio legal que le autoriza a todas las personas que consideran estar detenidas o encarceladas ilegalmente, poder solicitar su liberación inmediata en cualquier tribunal de los Estados Unidos. Por esta razón, durante los últimos cuatro meses, los inmigrantes han intentado presentar estas peticiones.

Sin embargo, de acuerdo con el medio norteamericano, las peticiones de habeas corpus son "notoriamente difíciles de ganar en un tribunal federal". A pesar de eso, los migrantes indocumentados no han tenido la oportunidad de emplear esta herramienta legal para evitar arrestos, ya que el Gobierno ha acelerado el proceso de deportación.

Ante esta situación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, una de las instituciones mejor calificadas para estudiar y analizar el habeas corpus, según el canal de televisión estadounidense Telemundo, emitió un comunicado en el que advierte que suspender ese principio legal en Estados Unidos sería “un desastre histórico nacional”.

"El Poder Ejecutivo podría simplemente detenerte, y no habría recurso alguno para evitarlo. Obviamente, lo harían para intentar detener a ciertos extranjeros, pero no hay razón para que se limite a ellos", agregó el profesor de Derecho en Texas, Lee Kovarsky, quien criticó a la rama ejecutiva del país, responsable de la ejecución de las leyes.

Lea más: ¿Cuál es el plan de Bill Gates para donar “casi todo” su dinero y luego disolver su fundación?

Dadas las circunstancias, el subjefe de gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró el pasado lunes 12 de mayo que la administración del presidente Donald Trump está estudiando activamente la suspensión del habeas corpus en Estados Unidos, debido a que actualmente "todo depende de si los tribunales hacen lo correcto o no".

No obstante, el exfiscal federal Elie Honig mencionó que la Constitución de Estados Unidos permite que el habeas corpus sea suspendido únicamente cuando se presentan casos de rebelión o invasión en el país: "La suspensión debe reservarse para un peligro real que represente las amenazas más graves para la seguridad pública", añadió.

"El Congreso de EE. UU. nunca ha aprobado una ley que autorice deportaciones sin ninguna intervención judicial, como sugiere Stephen Miller", argumentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que presentó una serie de demandas de habeas corpus para proteger a los inmigrantes.

A lo largo de la historia, el habeas corpus solo se ha suspendido en cuatro ocasiones en Estados Unidos: durante la Guerra Civil con el expresidente Abraham Lincoln, en la intervención contra el Ku Klux Klan en Carolina del Sur, durante el periodo de dominio estadounidense en Filipinas y tras el bombardeo de Pearl Harbor en Hawái, en 1941.

Stephen Miller says the White House is looking into suspending habeas corpus, which protects people from unlawful detentions: "A lot of it depends on whether the courts do the right thing or not." pic.twitter.com/AZLhFy79oZ