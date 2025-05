¿Cuál es el plan de Bill Gates para donar “casi todo” su dinero y luego disolver su fundación?

Hace 25 años, en abril del 2000, el cofundador de Microsoft, la empresa tecnológica multinacional, William Henry III, mejor conocido como Bill Gates, creó la Fundación Gates junto con su entonces esposa, Melinda French, con el objetivo de poder “crear un mundo donde cada persona tuviera la oportunidad de vivir una vida saludable”.

En aquella ocasión, hace más de dos décadas, Bill y Melinda planeaban que la fundación pudiera continuar con su labor durante muchos años después de su muerte. Sin embargo, el pasado miércoles 7 de mayo, el magnate empresarial estadounidense afirmó que no quiere esperar a su fallecimiento para donar la mayor parte de su dinero.

El inversor y desarrollador de software, de 69 años, anunció públicamente que planea entregarle “prácticamente todo” su patrimonio a la Fundación Gates en los próximos 20 años, por lo que se estima que podrían ser unos US$200 mil millones, antes de disolver la organización que fundó con su exesposa. La fecha prevista para completar el plan sería el domingo 31 de diciembre del 2045.

De acuerdo con el autor y filántropo nacido en Seattle, Washington, tomó esta decisión en “el momento oportuno”, debido a que actualmente el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump “está haciendo recortes drásticos a la financiación de programas de salud y ayuda exterior”, las causas que su fundación siempre ha apoyado.

Según sus propias declaraciones, Gates desea acelerar el trabajo de su fundación en iniciativas globales de salud y equidad, con el objetivo de que esta decisión pueda inspirar y servir de modelo a otros multimillonarios que quieran adentrarse al mundo de la filantropía: el amor a la humanidad, expresado a través de actos desinteresados.

Esta idea se relaciona directamente con la campaña filantrópica que realizó en mayo del 2010 con el estadounidense Warren Buffet, cuando pidieron a todos los multimillonarios de Estados Unidos que se comprometieran a dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas, ya sea durante su vida o mediante un testamento.

“Estoy seguro de que dirán muchas cosas sobre mí cuando muera, pero también estoy comprometido a que ninguna persona pueda decir que morí como una persona rica. Hay demasiados problemas urgentes que resolver en todo el mundo como para que conserve recursos que podrían utilizarse para ayudar a la gente”, agregó Bill Gates.

Durante los últimos 25 años, la Fundación Gates ha donado más de US$100 mil millones para el desarrollo de nuevas vacunas, herramientas de diagnóstico y mecanismos de administración de tratamientos para poder combatir enfermedades en todo el mundo, por lo que esta organización cuenta con el mayor compromiso filantrópico actual.

Conforme a lo expuesto por Bill Gates, tanto él como su fundación se centrarán en tres objetivos principales durante los próximos 20 años: acabar con las muertes prevenibles de las madres y sus bebés, erradicar la mayor cantidad posible de enfermedades infecciosas mortales y sacar de la pobreza extrema a millones de personas.

En la actualidad, Gates es la quinta persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Sin embargo, el cofundador de Microsoft afirmó que su patrimonio neto “se reducirá en un 99% para diciembre del 2045”, a diferencia de su exesposa, quien declaró que no donaría la mayor parte de su dinero a la fundación.

