Bill Gates habla sobre la herencia que le dejará a sus hijos y critica a Elon Musk por cerrar USAID

De acuerdo con la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Forbes, el desarrollador de software estadounidense, Bill Gates, es la persona con la quinta mayor fortuna del planeta, tomando en consideración que se convirtió en un magnate empresarial tras haber sido el director ejecutivo de la tecnológica, Microsoft.

Gates cofundó la empresa multinacional de tecnología a finales de 1976 y, desde entonces, el nacido en Seattle ha sido uno de los empresarios más importantes en la revolución tecnológica, acumulando una fortuna que alcanza los US$128 mil millones, únicamente superado por Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Larry Ellison.

Gates renunció en abril del 2020 a la junta directiva de Microsoft y se estima que en la actualidad el invesor posee el 2% de las acciones de la empresa de software y comunicación, aunque en los últimos años ha diversificado su fortuna en diferentes participaciones, como por ejemplo, en la empresa fabricante de tractores, Deere & Co.

Ante esta situación, el empresario de 70 años ha detallado de qué manera tiene planeado repartir su fortuna cuando llegue el momento de su muerte: "Mis tres hijos recibirán sumas grandes y generosas, pero solo un porcentaje", agregó Bill, quien indicó que Jennifer, Phoebe y Rory Gates no recibirán la mayor parte del patrimonio.

El magnate fue entrevistado en el canal de televisión estadounidense, NBC News, el pasado lunes 3 de febrero y ahí mismo confesó que la mayor parte de su patrimonio está destinada a la actividad de la fundación que formó con su exesposa, Bill & Melinda Gates Foundation, la cual tiene como objetivo, mejorar la atención sanitaria a nivel mundial.

"Mi madre creía que a quien mucho se le da, mucho se le debe devolver, así que lo que me agradó enormemente fue que, a través de mi éxito, pude devolverle al mundo lo que había recibido", agregó Gates, quien desde el 2013 ha llevado a cabo campañas filantrópicas para la lucha contra enfermedades como el sida, la tuberculosis o malaria.

Durante la misma entrevista, el fundador de Microsoft mencionó que se encuentra preocupado por las prioridades del administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el sudafricano Elon Musk, principalmente por su decisión de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

"Bueno, yo admiro las grandes cosas que Elon Musk ha hecho en el sector privado: ya saben, con sus compañías increíbles. Sin embargo, creo que en el caso de USAID, él no aprecia el trabajo fenomenal que se realiza en la agencia, la cual ha trabajado en la promoción de la nutrición en todo el mundo", añadió Bill Gates en NBC News.

"Yo doy miles de millones de dólares para lo mismo que hace USAID. Procuro salir al campo y estudiar estas cosas. Usualmente contrato científicos e interactuo con ellos, así que creo que, si Musk realmente conociera el trabajo que realizan en la agencia, no le diría a 10 mil personas que no vinieran a hacer ese trabajo", agregó el empresario.

De acuerdo con Bill, la Fundación Gates trabaja para salvar vidas y el gobierno de Estados Unidos ha sido "un socio increíble" durante muchos años, comprando medicamentos para poder mantener con vida a millones de personas; por lo que considera que las acciones de Elon Musk están "desacelerando la innovación sanitaria".

Bill Gates criticizes Elon Musk and says USAID isn’t partisan.



97% of political contributions from USAID employees went to Democrats.



To say such a blatant political bias doesn’t affect their work is naive at best.



For example, lots of USAID funding has gone to DEI. pic.twitter.com/QrL59ZRcbf