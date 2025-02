¿Quién es el director de USAID? La agencia de EE. UU. encargada del desarrollo internacional

El pasado domingo 2 de febrero, el magnate sudafricano Elon Musk anunció a través de sus redes sociales que a diversos funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) "se les negó el acceso físico a la sede" de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en Washington.

Ante esta situación, el máximo responsable de DOGE declaró que la USAID "es una organización criminal y es hora de que muera", lo que ocasionó el cierre de la agencia federal independiente. El presidente Donald Trump catalogó a la agencia como "abrumadoramente demócrata" y decidió que la unirá con el Departamento de Estado.

Tras las declaraciones de Musk y Trump, el secretario de estado encargado de manejar la política exterior de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que fue designado director interino de la USAID por el presidente republicano, asegurando que "el nivel de insubordinación en la entidad hace imposible efectuar una revisión".

"La USAID padece un problema endémico de negarse a alinear sus proyectos con los intereses de la política exterior estadounidense. La agencia tiene un historial de ignorar el interés nacional de los Estados Unidos y parece que son una organización benéfica global separada de lo que nos interesa", comentó Rubio durante una entrevista.

Por el momento, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es el secretario de estado Marco Rubio; aunque tal y como él lo dijo, únicamente es el jefe interino, por lo que se espera que en los próximos días se defina la nueva cabeza de la entidad encargada de distribuir la ayuda exterior.

Marco Rubio tomará el puesto de la académica y diplomática britanica, nacionalizada estadounidense, Samantha Power, quien fue la directora de la agencia desde enero del 2021 y se convirtió en defensora de los derechos humanos, desarrolando diferentes campañas y acciones a favor de reconocer los derechos del colectivo LGBT.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia estadounidense, el enviado especial del republicano para misiones internacionales Richard Grenell le solicitó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que abra una investigación sobre la gestión de Power en la agencia federal.

"Lo que Samantha Power hizo con los dólares de los impuestos estadounidenses en USAID debería ser una investigación del FBI. Ella usó el dinero de la población para financiar programas radicales locos y activistas de extrema izquierda. Sé que próximamente la investigarán”, indicó Grenell, uno de los funcionarios favoritos de Trump.

A su vez, Elon Musk también acusó a Samantha Power de haber utilizado el dinero de los contribuyentes para "financiar investigaciones de armas biológicas", incluyendo al covid-19, la enfermedad infecciosa que se propagó en más de 100 territorios y fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en el 2020.

Por esa misma razón, en su primera declaración como director interino de la USAID, el secretario de estado Marco Rubió criticó rotundamente a la agencia federal independiente: "Estas frustraciones se remontan a mi época en el Congreso, esto no se trata de dólares de donantes, es dinero de los contribuyentes", agregó el funcionario.

