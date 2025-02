¿Cuál es la relación de Elon Musk con Donald Trump y el Gobierno de los Estados Unidos?

Además de ser la persona más rica del mundo, de acuerdo con el índice de multimillonarios en tiempo real de la revista Forbes, el magnate sudafricano Elon Musk es ahora uno de los activistas políticos conservadores más famosos del mundo, tras ser elegido como el administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El empresario de 53 años ha sido uno de los principales aliados de la Casa Blanca en el segundo gobierno de Donald Trump y su vínculo con el republicano inició a finales del 2023, cuando se convirtió en uno de los mayores donantes en la capaña electoral del neoyorquino para las elecciones presidenciales del 2024.

Ante esa situación, la llegada de Elon Musk al gobierno estadounidense era cuestión de tiempo y un "secreto a voces"; a pesar que el inversor nacido en la ciudad de Pretoria le aseguró a los medios norteamericanos que él no era un funcionario tradicional y se autodescribió como un "forastero" en el campo de la política internacional.

Por esa misma razón, tal y como se esperaba, la elección de Musk como director del DOGE generó preguntas sobre los posibles conflictos de intereses, tomando en consideración que el africano dirige empresas que cuentan con una serie de contratos gubernamentales existentes y nunca antes había trabajando en una agencia federal.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el multimillonario es un empleado gubernamental especial y todas sus acciones operan conforme a la ley de los Estados Unidos: "Musk es un asesor presidencial cuya tarea es reestructurar el gobierno federal y eliminar regulaciones para reducir los gastos", agregó la funcionaria.

No obstante, a pesar que el nombre del Departamento de Eficiencia Gubernamental parece indicar que es una agencia ejecutiva federal, DOGE no lo es, por lo que se identifica como una comisión asesora, ya que la creación de un nuevo departamento requeriría la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y Trump no qusio esperar.

En noviembre del 2024, el entonces presidente electo anunció que el sudafricano iba a ser el encargado de dirigir el DOGE y a pesar de no ser una agencia federal, el "departamento" tendría una oficina en la Casa Blanca y Musk podría reclutar a un total de 20 empleados para que lo ayudaran a aumentar la eficiencia del gobierno.

Según el mandatario republicano, Elon no recibe ningún salario por parte del Gobierno estadounidense por sus servicios y se espera que el trabajo de la comisión asesora de Musk concluya el sábado 4 de julio del 2026, coincidiendo con el aniversario número 250 de la firma de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que, en el caso de Elon Musk, los empleados especiales del Gobierno estadounidense son "cualquier persona que trabaja para el principal pilar del Estado durante 130 días en un periodo de 365 días", tal y como sucede con el sudafricano en el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

"Sé que Musk está obrando de la manera correcta y no considero que haya incurrido en ningún conflicto de intereses en sus labores de intervención y auditoría de gastos federales. Él opera bajo mis órdenes y no puede, ni hará, nada sin la aprobación de mi administración", argumentó el presidente Donald Trump el pasado lunes 3 de febrero.

