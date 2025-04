¿Cuáles empresas tecnológicas tienen la capacidad de comprar a TikTok en EE. UU.?

Durante la tarde de este viernes 4 de abril, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump concedió un plazo adicional de 75 días a la red social que permite crear y compartir videos cortos, TikTok, para que logre llegar a un acuerdo con alguna de las empresas estadounidenses interesadas en adquirir todas sus operaciones en EE. UU.

"Mi administración ha trabajado arduamente para salvar TikTok y hemos logrado avances considerables. El acuerdo requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias y por eso voy a mantenerla en funcionamiento durante 75 días más", agregó el mandatario republicano a través de su red social, Truth Social.

"No queremos que TikTok desaparezca y esperamos trabajar con China para cerrar el acuerdo", añadió Trump, quien admitió estar consciente de que el gigante asiático no está satisfecho con los aranceles recíprocos. A pesar de eso, el presidente los considera la herramienta necesaria para un comercio justo y equilibrado con Estados Unidos.

Ante esta situación, existen diversas compañías estadounidenses que han decidido unirse a la carrera por comprar la famosa aplicación, tomando en cuenta que TikTok, la red social más popular de 2024, debe desvincularse de su matriz china, ByteDance, en los próximos 75 días para poder operar en el territorio de la nación norteamericana.

La corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, Amazon, presentó una oferta formal el pasado miércoles 2 de abril al enviarle una carta directamente al vicepresidente James David Vance, con el objetivo de adquirir la red social que en EE. UU. cuenta con más de 170 millones de usuarios.​

En el 2014, la compañía dirigida por el empresario e ingeniero estadounidense Jeff Bezos intentó imitar el modelo de TikTok, que antes se llamaba Musical.ly; sin embargo, el canal de videos cortos de Amazon, Inspire, acabó fracasando, por lo que decidieron comprar la plataforma de transmisiones en directo Twitch, un rotundo éxito digital.​

La compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales, Oracle, maneja "una de las apuestas más fuertes" hasta el momento, de acuerdo con la prensa estadounidense. Esto se debe a que la empresa de tecnología se unió con la firma estadounidense de capital de riesgo Andreessen Horowitz para realizar una gran oferta.​

El plan de Oracle era realizar una oferta conjunta con Horowitz y otros inversores para separar a la red social de su matriz china, ByteDance. La compañía planea crear una entidad independiente, llamada "TikTok United States", en la que se implementaría un nuevo modelo en el que la participación asiática se reduzca por debajo del 20%.​

El empresario británico Tim Stokely, fundador y director ejecutivo de OnlyFans, una plataforma en línea que les permite a los creadores de contenido obtener ingresos a través de sus seguidores, se asoció con una corporación de criptomonedas para crear "una empresa nueva, innovadora y con potencial de crecimiento", llamada Zoo.

A través de Zoo, el consorcio de monedas digitales y Stokely lograron asociarse para presentar una oferta conjunta y pujar por TikTok. No obstante, se especula que la firma de capital privado Blackstone está considerando unírseles para poder liderar el proyecto y aportar más dinero, con el objetivo de adquirir este negocio estadounidense.

La empresa tecnológica multinacional Microsoft también ha sido una de las compañías que ha sonado continuamente para hacerse con TikTok. Es más, el pasado domingo 2 de febrero, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gigante tecnológico fundado por Bill Gates había decidido pujar por la red social china.

En el 2021, cuando TikTok comenzó a recibir presiones para venderse a distintos propietarios estadounidenses, Microsoft y Walmart, la corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, decidieron presentar sus respectivas ofertas, por lo que se especula que en las próximas semanas podría empezar a sonar el nombre de la cadena.

