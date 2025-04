Amazon hace una oferta para comprar TikTok y sacarlo de China a días de su prohibición en EE. UU.

De acuerdo con el periódico neoyorquino The New York Times, la corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación, Amazon, le presentó una oferta a la Casa Blanca para poder comprar la red social que permite crear y compartir videos cortos, TikTok, una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad.

Amazon pretende comprarle la plataforma digital a los propietarios de China y por esa razón le envió su propuesta, a través de una carta, directamente al vicepresidente estadounidense, James David Vance, quien actualmente encabeza los esfuerzos para poder ayudar a facilitar la venta de las operaciones de la red social en Estados Unidos.

El Secretario de Comercio en los Estados Unidos, Howard Lutnick, indicó que la fecha límite para poder comprar la plataforma de video en el país norteamericano es el sábado 5 de abril, por lo que el interés de Amazon podría obligar a otros interesados a pagar más por TikTok, presionando a los rivales a desembolsar mucho más dinero.

Según The New York Times, Amazon tomó la decisión de participar en las negociaciones por la red social para poder tener "más visibilidad sobre el rendimiento de la plataforma", tomando en consideración que su tienda digital, TikTok Shop, se ha convertido en uno de sus principales competidores dentro del negocio minorista en línea.

Ante esta situación, se prevé que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenga que reunirse con el vicepresidente J. D. Vance durante la noche de este miércoles 2 de abril para poder considerar todas las propuestas de las corporaciones estadounidenses que planean comprarle TikTok a su matriz china, ByteDance.

Conforme a lo expuesto por el periódico neoyorquino, la administración del mandatario republicano está considerando aceptar la oferta de la compañía especializada en el desarrollo de soluciones en la nube, Oracle, la cual planea unirse con la empresa estadounidense de gestión de inversiones alternativas, Blackstone, para adquirir TikTok.

Si Donald Trump y ByteDance no encuentran a un comprador confiable para las operaciones de TikTok en los Estados Unidos para el domingo 6 de abril, la aplicación será prohibida en la nación norteamericana de manera permanente; sin embargo, el presidente mencionó que está dispuesto a extender este plazo "solo si es muy necesario".

Esta no sería la primera vez que Trump extiende el plazo para la prohibición de TikTok en EE. UU., ya que el pasado lunes 20 de enero lo extendió por dos meses más, con el objetivo abordar la preocupación de los legisladores estadounidenses, quienes consideran que el gobierno de China puede recopilar datos confidenciales de los ciudadanos.

