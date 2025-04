¿Cuánto dinero tiene Elon Musk? El sudafricano vuelve a ser la persona más rica de todo el mundo

De acuerdo con la revista estadounidense especializada en negocios y finanzas, Forbes, durante la mañana de este martes 1 de abril, el empresario e inversionista sudafricano de 53 años, Elon Musk, recuperó el título de la persona más rica del planeta, luego de tres años en los que fue superado por otros magnates internacionales.

“La riqueza ha aumentado este año como nunca antes se había visto. En la lista del 2025 figuran 3 mil multimillonarios, el mayor número desde la creación del listado en 1987, hace 38 años”, destacó Forbes a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, resaltando el nuevo registro histórico en esta clasificación financiera.

Debajo de Musk se encuentra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en el segundo lugar; el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en el tercer puesto; el director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, en la cuarta posición; y el presidente del mayor grupo de artículos de lujo, Bernard Arnault, en el quinto puesto de este listado.

“Un récord de 15 personas en todo el mundo tienen ahora fortunas de 12 cifras, frente a las 14 personas del año pasado y a las cero que existían en el 2017”, añadió la revista norteamericana, por lo que los protagonistas del 2025 acumulan un patrimonio total de US$16 billones, el mayor registro en la historia de la publicación neoyorquina.

En 2025, el magnate Elon Musk se convirtió en la mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su patrimonio creció un 75 % en comparación con el 2024, por lo que su ascenso al primer lugar se atribuye a las nuevas valoraciones de SpaceX y xAI, su empresa de fabricación espacial y su compañía de inteligencia artificial.

Según Forbes, el activista político conservador, nacido en Pretoria, cuenta con una fortuna que asciende a US$342 mil millones. Su regreso a la primera posición también se debe a “una subida de 12 meses en las acciones de Tesla”, su empresa que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, la cual recientemente enfrentó una venta masiva.

Lea más: ¡Videos! El cohete Starship de SpaceX y Musk explota en el espacio y afecta varios aeropuertos

El consejero superior del presidente de Estados Unidos es la primera persona que supera la marca de los US$300 mil millones de riqueza, superando a Zuckerberg, con un patrimonio neto de US$216 mil millones; a Bezos, con uno de US$215 mil millones; a Ellison, con uno de US$192 mil millones; y a Arnault, con uno de US$178 mil millones.

Estados Unidos es el país con más multimillonarios en todo el mundo, con 902 magnates en el listado, sumando un valor total de US$6.75 billones. Mientras tanto, China cuenta con 450 multimillonarios e India con 205, la nación que destaca por ser un territorio con grandes contrastes de riqueza, donde persisten la pobreza y la desigualdad.

En la actualidad, Elon Musk es el consejero delegado e ingeniero en jefe de SpaceX; el director general y arquitecto de productos de Tesla; fundador de The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI; director de tecnología de XCorp, y administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental en la Casa Blanca.

A pesar de su fortuna, el sudafricano ha sido criticado por hacer declaraciones “poco científicas y controvertidas”, debido a que fue cuestionado por difundir información errónea sobre la pandemia de covid-19. Además, en los años siguientes compartió teorías de conspiración sobre temas relacionados con criptomonedas y transporte.

Hey Fuckface…. You ran onstage with a chainsaw symbolizing carving up federal government & putting hardworking Americans out of work.

Oh & Two Nazi Salutes.



Fuck Off @elonmusk 🖕



pic.twitter.com/EyiJkBPjWq