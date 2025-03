Videos: El cohete Starship de SpaceX y Musk explota en el espacio y afecta varios aeropuertos

El megacohete Starship, la enorme nave espacial que, de acuerdo con el magnate sudafricano Elon Musk, será la encargada de llevar humanos a Marte, falló durante el vuelo de prueba que se llevó a cabo el pasado jueves 6 de marzo. El aparato explotó en el espacio y causó una lluvia de escombros que interrumpió el tráfico aéreo.

Según SpaceX, la empresa privada estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte, este fue el segundo vuelo de prueba consecutivo en el que el megacohete funciona mal, debido a que registró apagones de varios motores y giró sin control, para luego perder el contacto con el control de la misión en Texas.

Decenas de fotografías y videos fueron publicados en redes sociales por internautas que lograron captar la desintegración de la nave espacial y la posterior caída de los escombros, la cual llegó a interrumpir varios vuelos en el lado este de los Estados Unidos, principalmente en Florida, Georgia, Virginia, Delaware y Pensilvania.

Tras la destrucción del megacohete, SpaceX contactó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) para poner en marcha las respuestas de contingencia y emitir órdenes de paralización en tierra para los aeropuertos que podrían ser afectados directamente por los restos del lanzamiento espacial de Starship.

Remember when Elon Musk attacked our astronauts, claiming that NASA wouldn’t let SpaceX pick up the people stranded on the ISS.



Yeah — I’m sure “politics” is the reason they don’t want to use the SpaceX Starship.pic.twitter.com/VAYDUzAsYG — JΛKΣ (@USMCLiberal) March 7, 2025

Octava prueba de Starship

Hasta ahora, el actual sistema de cohetes Starship es el mayor construido en la historia de Estados Unidos, tomando en consideración que tiene más de 122 metros de altura, 30 metros más alto que la Estatua de la Libertad sobre su pedestal en Nueva York, por lo que las compañías aéreas tienen esperanza de llegar a Marte.

"Starship tiene el mayor número de motores que jamás haya tenido un cohete propulsor, ya que el modelo Super Heavy está alimentado por 33 motores Raptor de SpaceX. Cuando esos motores levantan al megacohete de la plataforma de lanzamiento, generarán casi 7 mil toneladas de empuje a pleno rendimiento", explicó Musk.

De acuerdo con los reportes de SpaceX, la parte superior del cohete (Simplemente llamada "Ship") está hecha de acero inoxidable y aún así ha fallado en los ocho vuelos de prueba, ya que las vibraciones de la enorme nave espacial han provocado diversas fugas que activan el sistema de autodestrucción, el cual ha hecho estallar al cohete.

No obstante, en las seis primeras pruebas, SpaceX demostró que el diseño básico del megacohete funciona y que la Starship puede volver a la Tierra "casi intacta"; por lo cual, durante el 2026, la empresa de Elon Musk pretende mejorar su fiabilidad y probar otras capacidades en los 25 vuelos de prueba que han sido aprobados por la FAA.

Para poder solucionar los problemas actuales, la empresa estadounidense anunció que cambiarán los conductos de alimentación que llevan el propulsante a los motores, con el objetivo de evitar las fugas en la nave y también reducir las variaciones o los movimientos repetitivos que ocurren en el sistema del megacohete a lo largo del viaje.

"En el próximo vuelo, SpaceX añadirá más respiraderos a la sección del ático e incluirán un nuevo sistema para poder purgar la zona de propulsantes, a fin de reducir la posibilidad de incendios", explicó el científico y astrónomo de 43 años, Scott Ferguson, quien reveló que la NASA tiene previsto utilizar una versión de Starship en el 2027.

If you’re keeping count, that’s four Starship explosions out of eight attempts—an impressive failure rate.



Elon’s philosophy seems to be the same for everything: blow it up, waste billions, and call it innovation. pic.twitter.com/jjvgIsWipY — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 7, 2025

