Qué dice el correo enviado por Elon Musk a funcionarios de Donald Trump y por qué causó rechazo

El pasado domingo 23 de febrero, algunos jefes de agencias seleccionados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraron en contra de las declaraciones del magnate sudafricano Elon Musk, quien mencionó que, "todos los empleados federales que no declaren sus logros semanales corren el riesgo de terminar despedidos".

Los líderes del Pentágono, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Energía le pidieron a su personal que no respondieran el correo electrónico que recibieron durante la noche del sábado 22 de febrero, con el asunto: "¿Qué hiciste la semana pasada?"

Sin embargo, otras agencias, incluyendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, le ordenaron a sus trabajadores que cumplieran con la solicitud enviada por Musk, en donde debían compartir una lista con los cinco logros de la semana; mientrasm otros departamentos le pidieron a su personal "esperar más instrucciones al respecto".

Por el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre los problemas entre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que Musk dirige y los jefes de las agencias federales; no obstante, el magnate sudafricano comentó que es "extremadamente preocupante que algunas partes del gobierno piensen que esto es demasiado".

En la actualidad, el enfrentamiento con Elon Musk es liderado por algunos jefes de agencias federales que fueron nombrados por el propio Donald Trump y, de acuerdo con el mandatario republicano, "todos son considerados leales" a su causa, aunque en ningún momento se habló específicamente del sudafricano.

Según diversos funcionarios republicanos, Musk "ha prestado poca atención a las estrictas cadenas de mando que dictan la vida dentro de la burocracia federal", y uno de los principales ejemplos que muestran esa realidad es el "absurdo correo electrónico del fin de semana", el que desató el malestar de los empleados federales en su contra.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, mencionó que, si Elon Musk "realmente quiere entender" lo que logran los trabajadores federales durante una semana laboral, debería conocer cada departamento y cada agencia, para así poder aprender sobre los empleos de miles de personas que está tratando de eliminar sin ninguna justificación.

A su vez, el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, intentó orientar a sus empleados para saber cómo proceder tras recibir el correo electrónico; sin embargo, "tras analizar la situación", Patel decidió suspender todas las respuestas y le pidió a Musk que le pida la información directamente a él.

Posteriormente, el subsecretario interino del Departamento de Defensa, Darin Selnick, mencionó que su agencia federal "es responsable de revisar el desempeño de su personal y llevará a cabo la revisión de acuerdo con sus propios procedimientos", por lo que ninguno de sus trabajadores le contestará el correo electrónico a Elon Musk.

Por último, el Departamento de Estado anunció públicamente que su fuerza laboral no está obligada a responder ese correo electrónico: "Ningún empleado tiene la obligación de informar o reportar sus actividades fuera de la cadena de mando de su agencia federal", agregó el Subsecretario de Gestión en funciones, Ed Martin.

Those who do not take this email seriously will soon be furthering their career elsewhere https://t.co/EFVCjnXWrl