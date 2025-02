Donald Trump considera posible que Estados Unidos llegue a un acuerdo comercial con China

El pasado miércoles 19 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugirió a los medios de comunicación norteamericanos que "es posible" llegar a un acuerdo comercial con China, un país clave dentro de las políticas arancelarias del republicano, quien ya le impuso tarifas adicionales del 10% a todos los productos chinos.

"Un nuevo pacto es posible", le indicó Trump a los periodistas presentes, también les recordó que en el 2020, Estados Unidos alcanzó un "gran acuerdo" comercial con China, principalmente durante la pandemia del covid-19, la cual comenzó cuando el coronavirus apareció en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei.

El mandatario estadounidense reconoció que entre Pekín y Washington D. C. había "un poco de competencia"; sin embargo, el republicano indicó que la relación que él tiene actualmente con el presidente de China, Xi Jinping, "es prácticamente excelente", debido a que ambos se respetan y han compartido algunas ideas bastante similares.

A pesar de tener una buena relación con el gobernante chino, Donald Trump ha decidido convertir a los aranceles en su principal herramienta para poder reducir el "abultado déficit comercial estadounidense", por lo que desde su regreso a la Casa Blanca, le impuso una tasa adicional a los productos de China.

Después de que Donald Trump le impusiera un arancel adicional del 10% a todos los productos importados desde China, las autoridades en Pekín decidieron tomar represalias y vengarse con impuestos del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado; además, de una tasa del 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola y los vehículos.

De acuerdo con la agencia de noticias francesa, Agence France-Presse (AFP), China es el país del mundo con el "mayor superávit comercial" con Estados Unidos, y en el 2024 fue de US$295 mil millones, por lo que, según las aduanas chinas, la nación americana recibió más del 15% de todas las exportaciones del gigante asiático ese año.

La Oficina de Análisis Económico indicó que el superávit comercial únicamente puede existir si la diferencia de la balanza comercial es positiva, tomando en consideración que China produce más exportaciones que importaciones con Estados Unidos, algo sumamente inusual con el país de las barras y las estrellas, acostumbrado a exportar.

A su vez, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, tomó la decisión de minimizar la tensión entre ambos países, al asegurarle a los medios de comunicación que "las guerras comerciales y aduaneras no producen ganadores", solo perjudican los intereses del pueblo.

"Tanto Estados Unidos, como China, deben resolver y exponer sus respectivas preocupaciones a través del diálogo y el asesoramiento, basándonos en la igualdad y el respeto mutuo", añadió Jiakun, quien se mostró en contra de los nuevos impuestos que Donald Trump le impondrá a las importaciones de acero y aluminio de sus socios.

Por ahora, el mandatario estadounidense anunció "aranceles recíprocos" con los países con los que tiene alguna relación comercial, principalmente con México y Canadá, a quienes les desea imponer una tarifa del 25%, tomando en cuenta que considera que sus vecinos "no hacen lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo".

