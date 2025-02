Departamento de Seguridad en EE. UU. lanza una campaña para que los migrantes se autodeporten

Durante la tarde del pasado martes 18 de febrero, el Departamento de Seguridad en los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) implementó una campaña publicitaria a escala nacional e internacional, donde le piden a los extranjeros ilegales que se "autodeporten" y permanezcan fuera del territorio estadounidense.

La encargada de anunciar la "multimillonaria campaña publicitaria" fue la secretaria de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, Kristi Noem, quien indicó a los extranjeros ilegales que era mejor abandonar la nación norteamericana en este momento por sus propios medios y no esperar la deportación por parte de las autoridades.

"Bajo el mando del presidente Donald Trump, las fronteras de Estados Unidos estarán completamente cerradas para los infractores de la ley. Todos los que no abandonen nuestro país ahora, enfrentarán la deportación y no podrán regresar nunca", advirtió Kristi Noem a través de una serie de anuncios que se transmitirán en varios países.

Existen dos tipos de anuncios, los nacionales y los internacionales, debido a que el mensaje es diferente. En Estados Unidos, la secretaria le pide a las personas indocumentadas que abandonen el país; mientras, en el extranjero, Noem le advierte a "los criminales" que no lleguen al país norteamericano para violar sus leyes.

Esta serie de anuncios donde le advierten a los "extranjeros criminales e ilegales" que no lleguen a los Estados Unidos para violar sus leyes, será transmitida por la radio, la televisión y los medios digitales de varias regiones y países, por lo que será traducida a otros idiomas y dialectos, aunque una de sus prioridades es traducirlo al español.

"Los anuncios estarán hiperdirigidos, incluso a través de las redes sociales, los mensajes de texto y los medios digitales, para poder llegar a migrantes ilegales en el interior de los Estados Unidos, así como a nivel internacional, ya que todas las personas indocumentadas serán perseguidas y posteriormente serán deportadas", añadió Kristi Noem.

“Le agradezco al presidente Trump por asegurar nuestra frontera y poner a Estados Unidos en primer lugar. Si está aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos. Nunca volverás. Pero si te vas ahora, es posible que tengas la oportunidad de regresar, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", agregó la secretaria del DHS.

El mandatario republicano tiene un mensaje claro: “Si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo piense. Si vienes aquí y violas nuestras leyes, te perseguiremos", mencionó Donald Trump, recordándole al mundo que los "delincuentes" no son bienvenidos en el país norteamericano.

El requerimiento de la autodeportación ya está funcionando y decenas de migrantes han abandonado voluntariamente los Estados Unidos por temor a nuevas restricciones migratorias; sin embargo, abogados de inmigración advierten sobre las consecuencias legales de esta decisión y recomiendan consultar con un experto antes de actuar.

Diversos medios norteamericanos han reportado que, en las últimas semanas, varios migrantes, incluso con permiso legal para estar temporalmente en Estados Unidos, están tomando la decisión de abandonar el país debido al temor de la llegada de nuevas políticas más restrictivas o "los efectos psicológicos que genera esta inestabilidad".

“Estas personas que deciden irse sienten miedo porque están viviendo una situación complicada y ven que la vida en Estados Unidos se está convirtiendo en algo difícil y hostil. No existe la libertad que ellos vinieron a buscar y por eso terminan autodeportándose”, explica la investigadora estadounidense del Instituto de Irvine, Ayn Rand.

