“Ven aquí ilegalmente y te deportaremos”, el mensaje de la Casa Blanca por el Día del Cariño

Cada 14 de febrero, en el mundo se celebra el Día del Cariño o el Día de San Valentín, donde no solo las parejas demuestran su amor, sino también los amigos y la familia, ya que muchas personas consideran que también es el Día del Amor y la Amistad, por lo que es usual intercambiar obsequios y expresar aprecio de diferentes maneras.

Esta celebración funciona como un día para recordar el valor de las relaciones interpersonales y las personas utilizan esta fecha para fortalecer amistades o compartir momentos especiales con la pareja o con la familia, en donde una de las tradiciones de esta festividad es enviar postales, usualmente acompañadas por chocolates o rosas.

En las postales, las personas escriben mensajes de amor y cariño, ya sea para conquistar a alguien o también para recordarle a los demás lo mucho que los quieren, por lo que las cartas de este famoso día se han convertido en uno de los elementos más importantes de la fecha, principalmente por el valor sentimental que conllevan.

Ante esta situación, la Casa Blanca, la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump, tomó la decisión de realizar una publicación relacionada al Día de San Valentín; sin embargo, su mensaje iba destinado específicamente a todos los migrantes indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos.

El poema de la Casa Blanca a los indocumentados

En Estados Unidos existe un poema que es muy popular entre su población, ya que a pesar de haber sido creado hace 435 años por Sir Edmund Spense en 1590, millones de estadounidenses aún reconocen la frase: "Roses are red, Violets are blue..." (Las rosas son rojas, las violetas son azules); la primera oración de esta obra poética.

Su popularidad ha sido tan grande a lo largo de la historia que miles de otros poemas también comienzan de esa misma manera, para posteriormente culminar de una forma diferente, por lo que la Casa Blanca no se quiso quedar atrás y tomó la inspiración de Edmund Spense para dedicarle una obra de poesía a los inmigrantes en EE. UU.

"Roses are red, Violets are blue. Come here illegally and we'll deport you" (Las rojas son rojas, las violetas son azules. Ven aquí ilegalmente y te deportaremos), ese fue el mensaje de la Casa Blanca para desarle un feliz día de San Valentín a todas las personas indocumentadas que actualmente se encuentran en el territorio estadounidense o que buscan llegar.

La postal del Día del Cariño está cubierta de color rosado e incluye corazones, el logotipo de la Casa Clanca, el rostro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la cara del zar de la frontera, Tom Homan, el funcionario que está encargado de todas las deportaciones en el Gobierno del mandatario republicano.

El mensaje se publicó en todas las redes sociales oficiales de la Casa Blanca y fue recibido con reacciones festivas y alegres por parte de los seguidores del presidente Trump, como también fue rechazado con molestia e indignación por parte de quienes critican como deshumaniza la manera en la que miles de inmigrantes están siendo tratados.

"Para el mandatario republicano, la promesa que realizó durante su campaña electoral, en donde le asegura a la población que realizará expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, es mucho más importante que su relación, debido a que todavía no ha publicado un mensaje de San Valentín para su esposa", comentó un internauta.