“No llores si un día no llego a recogerte”: estudiantes temen ir a la escuela por redadas contra migrantes

El pasado jueves 23 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre a las redadas contra migrantes en los lugares que previamente eran considerados "protegidos", como las escuelas, iglesias y hospitales; revocando así una medida que durante más de una década restringió los arrestos de migrantes en sitios sensibles.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), "los criminales se esconden en los colegios para evadir ser arrestados", por lo que esta medida empodera a los agentes de migración para hacer cumplir la ley y así capturar a más "extranjeros, asesinos y violadores que han entrado ilegalmente".

La directriz que fue revocada por Trump había sido emitida por la administración de Barack Obama en el 2014 y la idea era evitar que las personas extranjeras no quisieran asistir a los lugares donde se ofrecen servicios esenciales, como los centros educativos, los de salud, los lugares de culto, funerales y los albergues para víctimas de violencia.

"Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe", dijo el entonces vicepresidente Joe Biden, quien actualmente se lamenta por la situación en la que se encuentra la Nación, en donde miles de alumnos temen ir a la escuela por las redadas y las deportaciones masivas.

Miedo a las redadas en escuelas

Desde el pasado viernes 7 de febrero, el estado de Nueva York, el cual era considerado uno de los principales santuarios para inmigrantes en EE. UU, comenzó a enfrentar un cambio drástico en su política migratoria, tomando en consideración que su alcalde, Eric Adamas, autorizó las redadas en escuelas sin necesidad de una orden judicial.

La medida ha causado preocupación entre la comunidad migrante, debido a que en la instrucción de Trump se requiere una orden judicial para acceder a las escuelas: "Hay un mal entendido sobre lo que es un santuario, debería ser el que le permite a una mamá llevar a su hijo a estudiar en un entorno seguro", agregó una madre hispana.

"Yo ya le dije a mi hijo de 7 años que si un día no llego a recogerlo a la escuela, que no llore, ya le pedí a su tía que lo envíe a México conmigo", comentó una inmigrante mexicana durante una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Univisión. La mujer también reveló que su hija mayor le ha pedido no ir a clases ante esta situación.

"Mi hija de 16 años me ha dicho que no quiere ir a clases, que por favor le permita quedarse en la casa, pero cuando los mando a la escuela, me la paso rezándole a Dios porque no sabemos qué va a pasar", agregó la migrante, quien tiene claro que ningún lugar que antes fuera considerado “santuario” iba a limitar el plan que tiene el republicano.

A pesar del miedo, la situación se ha manejado de distintas maneras en otros lugares de Estados Unidos, como en el estado de Colorado, donde las escuelas anunciaron que estaban comprometidas a "proporcionar entornos de aprendizaje seguros para los estudiantes", independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.

Por su parte, los consejos escolares de Califonia e Illinois, donse se han matriculado más de 48 mil estudiantes indocumentados, votaron por una resolución que reafirma la protección en las escuelas, restringiendo así la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) el cual planea llegar sin autorización.