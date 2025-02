Trump culpa a Biden por el aumento de la inflación en los Estados Unidos, que sube a 3%

De acuerdo con la cifras oficiales publicadas durante la mañana de este miércoles 12 de febrero, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó por cuarto mes consecutivo en los Estados Unidos, lo que incrementa la presión sobre la Reserva Federal (Banco Central de EE. UU.) para que continúe con su pausa en el recorte de tasas y tributos.

El Departamento de Trabajo estadounidense indicó que el IPC, como medida de la inflación, aumentó al 3% durante enero, por lo que su incremento fue "ligeramente superior a la prevista por los analistas", quienes creían que el primer mes del 2025 se mantendría por debajo del 2.9%, como sucedió a comienzos del 2024.

Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se bajen las tasas de interés en la nación norteamericana, esto con el objetivo de influenciar en las políticas que establece la Reserva Federal: "Deberían bajar para ayudar al crecimiento económico, algo que irá de la mano con los aranceles", agregó el republicano.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Jerome Powell, comentó durante una audiencia con los senadores estadounidense que, "la insititución no tiene prisa para ajustar la política monetaria". debido a que flexibilizar las acciones de la Reserva Federal demasiado rápido podría obstaculizar el progreso en la inflación de Estados Unidos.

Según el periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump atribuyó "inmediatamente" la subida de la inflación a su predecesor, el demócrata Joe Biden: "Todos sabemos que este incremento se debe a la administración anterior", comentó el republicano a través de sus redes sociales.

El mandatario neoyorquino consideró que el objetivo de la Reserva Federal es llevar la inflación a un 2% mediante la reducción de las tasas de interés: "Bajar los costos supone abaratar el crédito, y con ello, se liberará el consumo y también la inversión, lo que alimenta la dinámica de la economía del país", añadió el magnate de 78 años.

Las declaraciones del presidente este miércoles 12 de febrero no son las primeras en las que exige públicamente bajar los tipos de interés, por lo que diversos expertos encuestados por The Wall Street Journal, "auguran un enfrentamiento entre Trump y Jerome Powell", quien siempre ha defendido la independencia de la Reserva Federal.

"Para Donald Trump, la bajada de tipos es una medida necesaria para reactivar la economía y la industria en el país, pese a los efectos que eso pueda tener en la persistente inflación, que también puede verse afectada por mayores aranceles a todas las importaciones", indicó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

A su vez, el principal mercado de renta variable o bolsa de los Estados Unidos, Wall Street, abrió este miércoles 12 de febrero "en cifras rojas", debido a que los principales índices que lo componen, como Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq-100 y el Composite, registraron unas pérdidas que llegan hasta al 0.96% de sus dividendos.

Por su lado, los precios de enero, especialmente los de los huevos, los cuales han subido más de 13% en un mes y más de 50% en un año, se han disparado principalmente a la gripe aviar; aunque también han aumentado recientemente los de los seguros de automóviles, los vehículos de segunda mano y los billetes de avión.

Interest Rates should be lowered, something which would go hand in hand with upcoming Tariffs!!! Lets Rock and Roll, America!!!



Donald Trump Truth Social Post 07:58 AM EST 02/12/25