Esto se sabe sobre el curioso botón que Donald Trump pidió que reinstalaran en el Despacho Oval

El segundo mandato del magnate republicano, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos inició este lunes 20 de enero del 2025; y tal y como sucede con cada uno de los mandatarios que llegan a la Casa Blanca, el neoyorquino de 78 años tuvo la oportunidad de rediseñar el Despacho Oval, la oficina oficial del jefe de estado.

Al igual que en el 2017, el Despacho Oval ha sido redecorado a su gusto y sobre las paredes de la oficina se encuentran los retratos de: George Washington (Primer líder del país), Alexander Hamilton (Primer secretario del Tesoro), Thomas Jefferson (Tercer presidente de EE. UU.) y Martin Luther King Jr. (Activista en derechos humanos).

Sobre la chimenea de la oficina también se han colocado nueva figuras plateadas de águilas calvas, la cuales eran sagradas en muchas culturas de los nativos americanos, debido a que utilizaban sus plumas para hábitos religiosos y en general, estas aves eran consideradas los mensajeros espirituales entre los dioses y los seres humanos.

Sin embargo, eso no ha sido lo más llamativo del rediseño del Despacho Oval, ya que el líder republicano ha decidido recuperar una de las características más peculiares de su primer mandato al frente de la Casa Blanca: Un botón para pedirle una Coca-Cola al personal de la residencia oficial ubicada Washington D.C, la capital estadounidense.

En el 2017, Donald Trump pidió que en su escritorio del Despacho Oval se incluyera un botón para pedir Coca-Cola; por lo que rápidamente se convirtió en una de las peticiones más peculiares de un presidente estadounidense. Desafortunadamente, a su sucesor Joe Biden no le gustó la idea y solicitó que fuera retirado en el primer día.

Sin embargo, el republicano ha vuelto a incluir este curioso botón con el que solicita su bebida favorita, y de acuerdo con el diario estadounidense, The Hill, el mandatario presionaba el botón en todas las reuniones para confundir a sus invitados, sin saber que en los próximos minutos aparecería un mayordomo con un vaso de Coca-Cola.

"Trump presionaba el botón mientras sus invitados estaban hablando, y sin saber qué hacer, los presentes se miraban unos a otros con las cejas arqueadas. No obstante, momentos después, un mayordomo entraba a la habitación con un vaso lleno de Coca-Cola light en bandeja de plata y Trump se echaba a reír", agregó el medio.

A pesar de haber sido altamente criticado por utilizar el botón constantemente durante su primer mandato, el magnate neoyorquino ha vuelto a incluir una de sus peticiones más curiosas; y por esa misma razón, la marca le obsequió una botella conmemorativa, con el logotipo de la Casa Blanca en una botella de Coca-Cola Light.

