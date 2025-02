La decisión de Musk y Trump de cerrar USAID genera “pánico” en África: “Muchos morirán”

El pasado domingo 26 de enero, el presidente Donald Trump tomó la decisión de congelar la ayuda exterior por parte de los Estados Unidos, lo que generó el "pánico" entre el personal humanitario que se encuentra en África, ya que muchos expertos temen que se paralicen los programas de tratamiento a personas con VIH.

Una semana después de que el mandatario republicano ordenara la suspensión de la ayuda exterior, su asesor sudafricano, Elon Musk, declaró públicamente que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tenía contemplado eliminar por completo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La decisión de los magnates implica la interrupción por tres meses del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), que actualmente atiende a más de 20 millones de pacientes y cuenta con más de 270 mil trabajadores sanitarios, según un análisis de la Fundación Americana para la Investigación del Sida (AMFAR).

Entre otras funciones, el PEPFAR suministra tratamiento antirretroviales a más de 680 mil embarazadas con VIH (Virus de inmunodeficiencia humana) para cuidar su salud y evitar la transmisión del virus a sus hijos: "Con un paro de 90 días, estimamos que esto significará que más de 135 mil bebés se infectarán de Sida", advierte la fundación.

Ante esta situación, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que los tratamientos que salvan vidas no aplicarán dentro de la suspensión; sin embargo, los trabajadores sanitarios que se encuentran actualmente en el continente africano denunciaron que sus respectivas instalaciones han cerrado "por un tiempo indefinido".

El científico keniano financiado por la USAID, Aghan Daniel, denunció que los proyectos se frenaron abruptamente, incluso para los pacientes en medio de tratamientos experimentales: "La gente que era candidata al estudio tendrá efectos adversos para su salud porque la investigación se detuvo de repente", agregó el trabajador sanitario.

"Mucha gente morirá por la falta de conocimiento. Una de las estrategias claves para reducir las cifras de VIH en África es aportar información. Esto incluye concientizar sobre las relaciones sexuales, así como de tratamientos como el antirretroviral lenacapavir, la profilaxis posexposición y muchos otros medicamentos", argumentó Daniel.

"Tendremos más gente sucumbiendo a enfermedades como la tuberculosis o el cólera y nuestra organización no puede pagar el alquiler o los salarios de los trabajadores", añadió Aghan, quien se lamenta por la situación de la USAID, la cual disponía millones de dólares para poder fomentar programas de desarrollo, sanitarios y humanitarios.

A su vez, la oficina de la USAID en la ciudad de Adís Abeba, la capital de Etiopía, anunció que el personal ya se encontraba vaciando sus escritorios a pesar de la supuesta exoneración introducida por Marco Rubio: "Hay mucha incertidumbre, no solo las vacunas salvan vidas, sino también los programas de nutrición", dijo un trabajador etíope.

"Detener algunos de estos programas, incluso por unos días, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguna gente a la que les sirven. Tenemos demasiadas emergencias en el mundo. No hacía falta añadir una más", aseguró el periodista de Kenia, Abdullahi Mire, quien cree que el impacto será enorme en África.

Por su parte, uno de los últimos críticos de la situación ha sido el senador de los Estados Unidos, Bernie Sanders, quien cuestionó a Elon Musk: "El hombre más rico del planeta, está desmantelando USAID, la agencia que alimenta a los niños más pobres del mundo. Esto es la oligarquía en su peor expresión". añadió el político de 83 años.

