¿Qué le dijo X, el hijo de Elon Musk, a Trump? El menor fue el protagonista en la Casa Blanca

Durante la noche del pasado martes 11 de febrero, el magnate sudafricano Elon Musk se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca para llevar a cabo una rueda de prensa, en donde ambos firmaron un decreto en el que obligan a las agencias federales a cooperar para reducir costos.

Sin embargo, el protagonista de la velada fue X Æ A-Xii, el hijo menor de Musk, quien captó la atención de los presentes por su carisma y comportamiento, tomando en consideración que el niño de 4 años se mostró inquieto y curioso en la oficina del mandatario estadounidense, situada en la residencia oficial de republicano.

Antes de comparecer frente a los medios, Trump decidió elogiar públicamente a X, indicando que era "un gran muchacho con un alto coeficiente intelectual", por lo que su declaración rápidamente se viralizó en las redes sociales y llegó a la madre del menor, la cantante canadiense Grimes, quien rechazó la presencia pública de su hijo.

"El pequeño X no debería estar en público de esta manera. No me había percatado de lo sucedido, gracias a todos por avisarme. Me alegro mucho de que haya sido educado. Mejor solo suspiro", indicó la compositora de Vancouver y expareja de Elon Musk, con quien comparte otros dos hijos: Exay Siderael de 3 y Hanicus de 2.

Elon Musk's son "X" made an appearance in the Oval Office Tuesday. President Donald Trump introduced the 4-year-old as a "high IQ individual." pic.twitter.com/bGep1e2BKe — Newsweek (@Newsweek) February 11, 2025

¿Qué le dijo X a Donald Trump?

Mientras Elon Musk hablaba sobre las nuevas obligaciones de las agencias federales, enfocadas en la cooperación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), su hijo, X, se acercó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e intentó llamar su atención al hablarle, pero el mandatario no lo escuchó.

El momento fue captado por las cámaras de los medios de comunicación norteamericanos e inmediatamente comenzaron las especulaciones: ¿Qué le dijo el pequeño X a Donald Trump? Tomando en cuenta que el micrófono del republicano logró captar el comentario del menor, aunque al principio no se lograba comprender en su totalidad.

En redes sociales, decenas de internautas juraban que habían escuchado: "You are not the president, go away" (Tú no eres el presidente, vete ya), mientras que otro grupo de usuarios indicaban que el hijo de Elon Musk había dicho: "Shut your mouth, right away" (Cierra la boca, ahora mismo), razón por la que Trump no quiso contestarle.

Los supuestos comentarios de X generaron una ola de conspiraciones en las plataformas digitales, ya que muchas personas comenzaron a mencionar que el verdadero presidente de los Estados Unidos es Elon Musk, mientras que Donald Trump únicamente es el rostro público, por lo que el hijo del sudafricano tenía la razón al callarlo.

Elon Musk's son tells Trump, “You’re not the President and you need to go away” pic.twitter.com/z3e09vbXBL — Right Wing Cope (@RightWingCope) February 13, 2025

A pesar de las especulaciones y teorías conspirativas, el periódico británico, The Independent, el cual se encontraba presente en el despacho oval de la Casa Blanca durante ese momento, reveló que el hijo de Elon Musk se había acercado con el presidente Donald Trump para disculparse con él y decirle que quería ir al baño.

"Please forgive me, I need to go pee" (Por favor perdóname, necesito ir a orinar), esas fueron las palabras de X al mandatario republicano de acuerdo con el diario inglés, el cual describió al hijo de Musk como un "niño muy carismático y con mucha energía", aunque sencillamente "no debía haber estado con su padre en la rueda de prensa".