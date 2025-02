Maye, la madre de Elon Musk, vuelve a desfilar como una supermodelo a sus 76 años

La nutricionista canadiense de 76 años, Maye Haldeman, más conocida como Maye Musk por su apellido de casada, ha vuelto a las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York tras haber sido una supermodelo por más de 40 años; no obstante, recientemente ha tomado notoriedad por ser la madre del magnate sudafricano, Elon Musk.

"Maye demostró una vez más su elegancia atemporal al cerrar el desfile en The Glasshouse (Un rascacielos de Manhattan) frente a una audiencia de expertos de la moda, celebridades y seguidores del diseño de alta gama", expresó Taoray Wang, la directora creativa de la firma oriental Juzui, la cual Musk utilizó para modelar en Nueva York.

Vestida, arreglada y adornada con un vestido largo de color carbón y una chaqueta de piel blanca, Maye cerró el show con su característica presencia sofisticada y una inconfundible melena completamente plateada: "La adoro y la respeto como persona y mujer. Ella me inspira a mí y a muchas de mis clientas en China", agregó Wang.

De acuerdo con el periódico estadounidense, USA Today, esta no es la primera vez que Musk camina la compañía china de Juzui; es más, la experimentada modelo ha demostrado su cariño por la diseñadora Taoray, al punto que, durante varios años, reservó sus apariciones en pasarela exclusivamente para los shows de Wang en toda Asia.

Durante su juventud, Maye Musk se convirtió en un símbolo del modelaje gracias a su mezcla de sofisticación y feminidad moderna; sin embargo, a pesar de su carrera como supermodelo, la canadiense también es una autora, dietista y nutricionista que ha trabajado con reconocidas casas de moda, como Dolce & Gabbana y Philipp Plein.

Desafortunadamente para Maye, desde que su hijo Elon Musk se convirtió en una figura de la política estadounidense tras respaldar al presidente Donald Trump en su reelección, la canadiense ha tenido que esforzarse más por mantener su atención en la moda; por lo que su equipo tuvo que establecerle estrictas restricciones a la prensa.

"Todos los periodistas que atiendan a las presentaciones de Maye reciben una advertencia: No se responderán preguntas sobre Elon Musk. Tomando en consideración que el protagonismo ascendente del magnate sudafricano en el gobierno de los Estados Unidos es uno de los temas más populares", añadió el periódico de EE. UU, USA Today.

A Maye también han intentado preguntarle por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, por el papel de su hijo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental y por los aranceles impuestos a China; debido a la relación que la modelo ha tenido a lo largo de los años con la empresas de la nación asiática.

A pesar de que ha intentado esquivar esos temas en sus entrevistas públicas, Maye Musk ha mostrado simpatía hacia la nueva administración de Donad Trump en los Estados Unidos a través de sus publicaciones en la red social X (Antes conocida como Twitter), la cual es propiedad de su hijo Elon, quien también fue el director ejecutivo.

"Maye se ha mantenido bastante callada sobre la política de los Estados Unidos durante los últimos meses, aunque si se mostró a favor del sentimiento antimigrante de Donald Trump y Musk, a pesar que ella nació en Canadá y creció en Sudáfrica, el país en donde nacieron sus tres hijos", agregó la empresa de difusión de noticias en EE.UU.

