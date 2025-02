Musk planea convertir a las agencias de USAID en oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza

El pasado domingo 2 de febrero, el empresario sudafricano Elon Musk, públicó en redes sociales que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "era una organización criminal y debía morir", por lo que todo parecía apuntar que el presidente estadunidense, Donald Trump, planeaba eliminar la agencia.

Tan solo un día después, el mandatario republicano catalogó a la agencia como "abrumadoramente demócrata" y decidió unirla con el Departamento de Estado, por lo que, tras esas declaraciones, el secretario de estado encargado de manejar la política exterior de EE. UU, Marco Rubio, anunció que fue designado director interino de la USAID.

"USAID padece un problema endémico de negarse a alinear sus proyectos con los intereses de la política exterior estadounidense. La agencia tiene un historial de ignorar el interés nacional de los Estados Unidos y parece que son una organización benéfica global separada de lo que nos interesa", comentó Marco Rubio en una entrevista.

La decisión de congelar la ayuda exterior por parte de los Estados Unidos, generó el "pánico" entre el personal humanitario que se encuentra en todo el mundo, ya que muchos expertos temen por el futuro de miles de personas: "Detener estos programas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguna gente", agregaron.

Actualmente, decenas de agencias para el Desarrollo Internacional han quedado desmanteladas por orden del magnate Elon Musk, quien ha puesto en peligro "cientos de programas que salvan vidas a millones de personas en todo el mundo", de acuerdo con las denuncias presentadas por algunas organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que la USAID es ineficiente y "subvenciona innecesarios programas de igualdad y sostenibilidad en el mundo", además de mencionar que la mayoría de sus trabajadores se "insubordinaron" ante la orden de suspender la ayuda humanitaria el pasado domingo 2 de febrero.

De acuerdo con el diario norteamericano, The New York Times, "casi la totalidad" de sus diez mil empleados serán despedidos y solo quedará un pequeño grupo de 290 trabajadores; por lo que la mayor agencia de cooperación del mundo, fundada en 1963, perderá el presupuesto de US$50 mil millones y quedará prácticamente eliminada.

Ante esta situación, el mandatario republicano ordenó el desmantelamiento de todas las agencias de USAID en los Estados Unidos y Musk planea convertirlas en oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), las cuales son parte del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de proteger las fronteras.

Entre las funciones de las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentran:

Tras el anuncio de Musk, el empresario y confundador de Microsoft, Bill Gates declaró públicamente que admiraba las acciones del africano en el sector privado; sin embargo, creía que en el caso de USAID, "no apreciaba el trabajo fenomenal que se realiza en la agencia, la cual trabajó en la promoción de la nutrición en todo el mundo".

This building is now occupied by @CBP https://t.co/x37EKxzL5V