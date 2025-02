El mensaje de Kanye West donde se identifica con el nazismo y critica a Elon Musk

El pasado domingo 2 de febrero, la diseñadora australiana Bianca Censori, esposa del rapero estadounidense Kanye West, se presentó en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 con un vestido de látex transparente, desatando la controversia en las redes sociales y perjudicando a su pareja, quien perdió un contrato millonario en Japón.

A partir de ese momento, el productor discográfico nacido en Atlanta, Georgia, se convirtió en una de las tendencias más populares de las plataformas digitales, principalmente en la red de X (Antes conocida como Twitter), en donde West, quien actualmente se identifica como Ye, cuenta con más de 33 millones de seguidores.

Con el objetivo de aprovechar su popularidad mediática, Kanye tomó la decisión de enviar un polémico mensaje: "Liberen a Puff Daddy", refiriéndose específicamente al rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, quien actualmente se encuentra encarcelado por enfrentar cargos federales de tráfico sexual y privación ilegal de la libertad.

Posteriormente, West comenzó a publicar decenas de mensajes controversiales, como por ejemplo: "La esclavitud es una elección", generando una serie de debates en la comunidad afroamericana de la plataforma; para luego decir que simplemente está diciendo lo que piensa y sorprender a sus fanáticos con una colaboración con Diddy.

Bianca Censori, Elon Musk y los nazis

Luego de pedir públicamente la liberación de Combs, Kanye anunció una colaboración con la cadena de ropa, Sean John, creada por Diddy: "Estoy vendiendo la colaboración con mi hermano, de la que hablamos antes de que lo encerraran injustamente. Dividiremos las ganancias, cincuenta y cincuenta", agregó West en X.

La decisión de colaborar con Sean fue sumamente criticada por los seguidores de Kanye, a quien también le reclamaron por su show en los Premios Grammy, donde su pareja, Bianca Censori, se presentó completamente desnuda; a lo que el rapero comentó que tiene "dominio sobre su esposa porque esto no es un asunto feminista".

"Ella está con un multimillonario ¿Por qué los escucharía a ustedes? Yo no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente ella no hubiera podido hacerlo sin mi aprobación. Los estereotipos existen por una razon y todos son ciertos. Un trabajador me dijo que se sentía incómodo por el atuendo de Bianca, lo despedí", añadió Kanye.

Sin embargo, a pesar de las críticas, el productor siguió publicando mensajes polémicos y uno de los más llamativos fue: "Soy racista. Soy un nazi y amo a Adolf Hitler"; indignando a miles de internautas, quienes mencionaron que Kanye era un "caso perdido" y su música no podría salvarlo de sus declaraciones en contra de todos los judíos.

"Todas las personas de tez blanca son racistas y el claro ejemplo es Elon Musk, quien robó mi estilo nazi en la inauguración del presidente Donald Trump", afirmó Kanye West, refiriéndose al supuesto saludo fascista que el magnate sudafricano realizó durante la toma de posesión del mandatario republicano el pasado lunes 20 de enero.

Por último, el productor estadounidense se comparó con un Dios en la tierra y le aseguró a sus seguidores que ningún otro rapero ha estado a su altura: "Lo peor de ser un Dios es tener que perdonar a los humanos. Todas las personas quieren mi lugar y cada ser viviente quiere ser como yo", concluyó Ye, quien recibió la espalda de sus fans.