“La alfombra roja de mi esposa abrió un mundo nuevo”: Kanye West defiende a Bianca Censori

El pasado domingo 2 de febrero, la esposa del rapero estadounidense Kanye West, la diseñadora australiana Bianca Censori, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo al momento de presentarse en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 con un atuendo sumamente polémico: Solo un abrigo de piel que le cubría su cuerpo desnudo.

Bianca se presentó en la ceremonia de la Academia de Grabación utilizando una gran chaqueta negra; sin embargo, cuando quedó frente a las cámaras del evento, la nacida en Melbourne tomó la decisión de quitarse el abrigo y posar con un vestido de látex transparente, mientras su esposo se mostraba indiferente a la situación.

La diseñadora australiana se convirtió rápidamente en una de las tendencias más populares de las redes sociales y provocó debate y controversia en las plataformas digitales, al punto de afectar directamente a Kanye, quien perdió un contrato de US$20 millones (Q154 millones) en Japón, donde tenía acordado presentarse en mayo.

Ante esta situación, el productor discográfico nacido en Atlanta, Georgia, salió a defender públicamente a Bianca Censori y le aseguró a los medios de comunicación norteamericanos que la primera alfombra roja de su esposa había abierto "un mundo completamente nuevo", tanto en la industria del entretenimiento, como en la moda.

Kanye defiende a Bianca

"Sigo mirando las fotos de la alfombra roja como si estuviera mirando una obra de arte. Esa noche me di cuenta, tengo mucha suerte de tener una esposa que es tan inteligente, talentosa, valiente y atractiva", agregó Kanye, quien en los últimos años ha intentado incursionar en el mundo de los diseñadores de moda, junto con Censori.

"Bianca se tomó un descanso del rodaje de su primer largometraje para hacer una película en la vida real. Adaptamos ese vestido invisible seis veces y como por arte de magia desaparecimos. Gracias a todos los medios que nos reconocieron y nos devolvieron la energía que pusimos", añadió el empresario estadounidense en redes sociales.

De acuerdo con West, su esposa actualmente se encuentra colaborando con Mike Moz, un productor norteamericano conocido por su trabajo en varias películas para adultos, aunque según el sitio web de noticias sobre celebridades, TMZ, la australiana está involucrada en el proceso de selección de los actores y la dirección del arte.

No obstante, entre las críticas que surgieron hacia el atuendo de Censori en la alfombra roja de los Premios Grammy, el rapero se tomó el tiempo para agradecerle específicamente al equipo de la revista Vogue USA por "escribir un artículo que coloca a mi esposa en un lugar muy positivo; la luz reconoce a la fuerza que le corresponde".

Dentro del artículo al que Kanye West hizo referencia públicamente, la revista estadounidense habla sobre el sentido de autonomía de Bianca Censori, "su sentido de liberación, su feminismo y su nivel de complicidad en la forma en que se presenta en el escenario mundial", por lo que no se menciona mucho el atuendo como tal.

"La gente me preguntó sobre los sentimientos de mi madre al ver que a mi no me importa mostrar a mi esposa de esa manera. Eso demuestra que claramente no conocen a mi mamá", mencionó el rapero estadounidense, quien nuevamente recordó que la noche de los Premios Grammy 2025 había sido "maravillosa" para él y para su esposa.