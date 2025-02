Los memes de Bianca Censori acaparan la atención de la alfombra roja de Premios Grammy 2025

La modelo australiana y esposa del cantante Kanye West, Bianca Censori, desató una polémica en la alfombra roja de los Grammy 2025 al quedar completamente desnuda frente a los fotógrafos del evento, al llevar un vestido de látex transparente.

El momento ocurrió tras su ingreso a la alfombra roja, cuando Censori llegó de la mano de West vistiendo un abrigo de piel negro que cubría su cuerpo por completo. Sin embargo, al situarse frente a los paparazis, la diseñadora decidió retirarse el abrigo, dejando al descubierto su desnudez total.

Censori de 30 años posó durante varios minutos junto a su esposo, quien se mostró indiferente a la impactante decisión de su pareja.

El controversial momento convirtió a la modelo en tendencia en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su seguridad al mostrar su cuerpo, otros criticaron su elección de posar desnuda en un evento tan importante como los Premios Grammy.

Poco después, la ola de memes no se hizo esperar, con miles de usuarios reaccionando al inesperado look de Bianca Censori.

La diseñadora australiana Bianca Censori también es recordada por su boda secreta con Kanye West en diciembre de 2022, poco después de la separación del rapero con la multimillonaria Kim Kardashian.

Polémica en redes sociales



Tras su aparición, los internautas rápidamente comenzaron a compartir memes virales en redes sociales.

Bianca Censori every time she's in public pic.twitter.com/AbF98fDozj — FarGodN₿A (@FargodNBA) February 2, 2025

Los memes rápidamente inundaron la red X, donde los internautas desplegaron su creatividad tras la atrevida elección de vestuario de la modelo australiana.

me coming on the tl to find bianca censori naked at the #Grammyspic.twitter.com/0iJJt3DMC6 — lex (@cuntyrhae) February 3, 2025

Con sentido del humor destacaron las diferentes reacciones del público.

America reacting to Bianca Censori at the Grammys tonight pic.twitter.com/o4C5BXWeH2 — Joey Ideas (@ideaworldbase) February 3, 2025

Las críticas no se hicieron esperar, ya que internautas acusaron a la pareja de realizar actos inapropiados en un evento como los Premios Grammy.

Otros internautas cuestionaron la actitud de Kanye West, señalando que en múltiples ocasiones ha mostrado a su esposa con atuendos transparentes que dejan ver su cuerpo.

Still traumatized by that Bianca Censori's “ outfit ” at the #Grammys pic.twitter.com/oxAvEcIuP0 — BTS YEAR!!! (@Keitakanny1) February 3, 2025

Otros usuarios también tomaron el espacio de las redes para hacer una reflexión a esta relación controversial.