En Directo: Comienza la ceremonia de los Grammy 2025 para premiar a los mejor de la música

La 67 edición de los Premios Grammy celebra lo mejor de la música en 2025, con un mensaje de unión y solidaridad tras los incendios en Los Ángeles, California, que afectaron a varios artistas.

Este año, categorías como Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Actuación Pop en Solitario generan gran expectativa, con figuras como Beyoncé, Taylor Swift y Sabrina Carpenter compitiendo por los gramófonos más prestigiosos.

Beyoncé encabeza las nominaciones con 11 candidaturas por su álbum country Cowboy Carter, seguida por Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone, cada uno con siete nominaciones.

Previo a la ceremonia principal, algunos artistas ya fueron premiados.

Residente ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por Las letras ya no importan, Carin León obtuvo el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana por Boca Chueca, Vol. 1, mientras que la banda venezolana Rawayana se llevó el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con ¿Quién trae las cornetas?.

19.30 La música de Sabrina Carpenter es parte del espectáculo



La cantante tiene seis nominaciones, una de ellas Mejor interpretación pop solista.

19.00 Comienza la ceremonia de los premios Grammy 2025



La gala premia a lo mejor de la música. La conducción está a cargo del comediante Trevor Noah.

18:13 Tony Succar y Mimy Succar ganan como Mejor Álbum Latino Tropical



El Grammy se lo llevan por el disco "Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" en el 2025.

18.00 Entregan premio a Los Beatles por Now and Then



Sean Ono Lennon acepta el premio a la Mejor Interpretación de Rock en nombre de la banda de su padre, John Lennon.

Sean Ono Lennon (Foto Prensa Libre: AFP)

17:00 Gloria Estefan, Mimy Succar y Sheila E. ganan el Grammy a mejor actuación de música global

Bemba colorá', de Gloria Estefan, Mimy Succar y Sheila E., se coronó este domingo como la mejor actuación de música global.

15:51 horas 'Boca Chueca, Vol. 1', de Carin León, gana mejor álbum de música mexicana



'Boca Chueca, Vol. 1', de Carin León, ganó el Grammy a mejor álbum de música mexicana en la 67 edición de estos premios que se celebra en Los Ángeles este domingo.

15:48 horas La banda venezolana Rawayana gana mejor álbum latino de rock o alternativo



La banda venezolana Rawayana se alzó este domingo con el premio Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo con el álbum '¿Quién trae las cornetas?', anunció la Academia de la Grabación.

15:47 horas Residente recibe el Grammy a mejor álbum de música urbana



'LAS LETRAS YA NO IMPORTAN', de Residente, fue premiado como el mejor álbum de música urbana en la 67 edición de los premios Grammy que se lleva a cabo este domingo en Los Ángeles.