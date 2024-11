Premios Grammy 2025: Beyoncé se convierte en la cantante más nominada

El innovador álbum Cowboy Carter le valió a Beyoncé 11 nominaciones a los Premios Grammy 2025, anunciaron este viernes 8 de noviembre los organizadores del galardón más codiciado de la industria de la música, en los que la diva competirá con la megaestrella Taylor Swift y una nueva generación de artistas pop.

La cantante de Houston, que se convirtió en la más nominada de los Grammy, competirá con Swift en las principales categorías como Mejor Álbum y Mejor Canción del año, así como con las artistas Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

Cowboy Carter, aclamado por la crítica, revivió el debate sobre el género y el papel de los afroestadounidenses en la historia de la música country, en la cual han quedado más rezagados al asociarse este estilo musical a músicos blancos y conservadores.

Con los sencillos Texas Hold 'Em, al ritmo del banjo, Cowboy Carter y Queen B, Beyoncé se convirtió en la primera artista negra en encabezar las listas de country de Billboard.

Cowboy Carter, que destaca la cultura vaquera, incluye el clásico Jolene de la estrella absoluta del country Dolly Parton.

A pesar de su carrera repleta de galardones, Beyoncé nunca ha ganado en las principales categorías de los Grammy y se enfrenta a la dura competencia de las eternas aspirantes Swift y Billie Eilish, con seis y siete nominaciones, respectivamente.

Queen B también competirá con nuevas figuras del pop como Charli XCX, con siete nominaciones, y Sabrina Carpenter y Chappell Roan, ambas con seis nominaciones cada una y en liza por las principales categorías.

Kendrick Lamar -cuya batalla con Drake le valió el Grammy a Mejor Interpretación de Rap este año- y el metamorfo Post Malone obtuvieron siete nominaciones cada uno, incluidas las de las categorías más importantes.

La ceremonia de los 67 premios Grammy se realizará el 2 de febrero en Los Ángeles, dos semanas después de la investidura del presidente electo Donald Trump.

Las nominaciones ponen nuevamente en dura competencia a Beyoncé y Swift, ambas figuras del pop mundialmente conocidas y habituales de los Grammy.

Beyoncé, de 43 años, ya era la artista más galardonada de la historia del Grammy y también una de las más desairadas. Perdió el premio a Mejor Álbum con Adele y Harry Styles.

De su lado, Swift, de 34 años, se impuso el año pasado a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon y ganó más premios al mejor álbum que nadie y de vencer esta temporada sumaría su quinto galardón en la categoría.

Su disco Fearless se impuso a I Am... Sasha Force de Beyoncé en el 2010.

La Academia es habitualmente criticada por marginar el trabajo de los artistas afroamericanos, inclusive durante la gala pasada, cuando Jay-Z, esposo de Beyoncé, hizo un reclamo en el escenario.

Otros nominados al Mejor Álbum son Carpenter, Charli XCX, Eilish, Roan y Andre 3000 y Jacob Collier.

La novedad esta edición es la nominación de The Beatles a Mejor Grabación del año con Now and Then, la última canción lanzada por el emblemático grupo, creada a partir de una maqueta de John Lennon.