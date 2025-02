Premios Grammy 2025: Se reconocerá a lo mejor de la música, bajo la sombra de los incendios de Los Ángeles

Los Grammy regresan el domingo 2 de febrero con Beyoncé como la artista más nominada de la noche, en una edición marcada por los fuertes incendios que azotaron a Los Ángeles y las actuaciones en vivo de artistas como Shakira o Stevie Wonder.

La 67 edición de estos premios, que reconocen lo mejor de la música, vuelve a darse cita en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Además recaudará fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que devastaron zonas como Palisades y Altadena y dejaron 28 muertos.

El actor y cómico sudafricano Trevor Noah será el presentador de esta ceremonia por quinto año consecutivo, el evento se retransmitirá por la cadena de televisión CBS y estará disponible para verlo en directo y bajo demanda por Paramount+ a partir de las 17.00 hora local.

Beyoncé, quien en 2023 se coronó como la artista con más Grammy de la historia tras acumular 32 premios, podría por fin obtener la joya de la corona de estos galardones en las categorías de álbum del año con su disco “Cowboy Carter” y grabación del año por “TEXAS HOLD ‘EM”, dos secciones de las que nunca ha salido vencedora.

La segunda más nominada de la noche es la británica Charli xcx: su álbum viral “brat” le otorgó siete nominaciones tras haber expandido el concepto chica rebelde y malcriada incluso en las elecciones presidenciales de 2024 cuando llamó “brat” a la excandidata demócrata Kamala Harris.

Kendrick Lamar y Billie Eilish comparten el segundo puesto de las nominaciones con la británica gracias a las canciones de su álbum ‘”Hit Me Hard and Soft” y su colaboración con Charli xcx en “Guess”. Por su parte, Lamar obtuvo cinco nominaciones por su tema “Not Like Us” y dos adicionales por “Like That”.

La cantante de pop de estética pin-up y estilo retro Sabrina Carpenter y Chappell Roan obtuvieron seis nominaciones respectivamente, de las cuales cuatro son las categorías reinas de estos premios.

La autora de “Espresso” y la cantante de “Good Luck, Babe!” buscarán alzarse con su primer Grammy en las categorías de mejor artista nuevo, álbum del año, grabación del año y canción del año, entre otras.

Otras celebridades consagradas como Taylor Swift (con seis nominaciones), Lady Gaga y Bruno Mars, ambos nominados en dos ocasiones por su colaboración “Die With a Smile“, se mantienen en esta reñida contienda, de la que también destacan artistas emergentes como Shaboozey o Jacob Collier.

La ceremonia también contará con las actuaciones en vivo de artistas como Cynthia Erivo o Stevie Wonder y de algunos nominados como Roan, Carpenter o Shakira, quien opta al Grammy a mejor álbum pop latino.

El evento también rendirá un homenaje póstumo al legendario compositor y productor Quincy Jones, quien murió el 3 de noviembre de cáncer de páncreas.