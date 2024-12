La fortuna que Travis Kelce gastó en los regalos de cumpleaños para Taylor Swift

El pasado viernes 13 de diciembre, la cantante estadounidense Taylor Swift celebró su cumpleaños número 35 tras haber cerrado oficialmente su gira mundial The Eras Tour, en donde hizo historia dentro de la industria musical al haber batido varios récords de audiencia internacional y literalmente causar ondas sísmicas en su etapa por Europa.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, el diario más leído en inglés, la pareja de la cantante, el jugador profesional del futbol americano Travis Kelce, gastó más de US$200 mil (Q1 millón 538 mil) en regalos para la artista, quien presuntamente será una de las máximas ganadoras de los Premios Grammy que se realizarán en el 2025.

Según el medio de comunicación europeo, el deportista nacido en Ohio le regaló 35 ramos de rosas, los cuales tenían 115 flores cada uno, en relación a la cantidad de años que la intérprete de Blank Space estaba cumpliendo. En total, las 4,025 rosas le costaron US$20 mil (Q153 mil) debido a que era un tipo de planta especial.

El actual jugador de los Kansas City Chiefs compró estas rosas en una empresa que se especializa en flores de lujo ubicada en Los Angeles, California, conocida como The Million Roses. Además de ofrecer unos ramos bellos, la institución le asegura al cliente que las rosas pueden llegar a durar hasta 25 meses sin marchitarse; si se cuidan bien.

El cumpleaños 35 de Taylor Swift

Tras haberle regalado los ramos de rosas a primera hora de la mañana, el atleta de la National Football League (NFL) le entregó una colección de joyas valuada en US$155 mil 200 (Q1 millón 194 mil) en donde se encontraba una serie de diamantes azules y amarillos; "un testimonio de la belleza y la rareza de la artesanía" según The Sun.

Posteriormente, un amigo cercano a la pareja le confirmó a los medios de comunicación estadounidenses que las celebridades habían ido a cenar a un famoso restaurante de mariscos especializado en el sushi, ubicado en Nueva York, conocido como Masa, en donde presuntamente una comida puede llegar a superar los US$5 mil (Q40 mil).

Esta fuente indicó que para Taylor Swift, su cumpleaños número 35 era muy importante y por esa razón Travis quiso celebrar con ella de una manera muy especial: "Ahora que la gira ha terminado, ellos pueden pasar más tiempo juntos y este solo fue el comienzo de las celebraciones que están por venir en el mes", agregó el amigo de Kelce.

Conforme a lo mencionado por el periódico inglés, uno de los mejores alas cerradas del futbol americano tiene más sorpresas guardadas para las festividades de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, por lo que quiere compartir la mayor parte del tiempo junto a su pareja; aunque aún tiene que jugar el 24 de diciembre contra los Steelers.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su romance a principios de septiembre del 2023, cuando la cantante se presentó para animar al jugador de los Kansas City Chiefs en un partido que se llevó a cabo en Missouri. A partir de ese momento, el amor no ha disminuido y la artista ha llegado al punto de escribir canciones sobre el deportista.

En su último álbum, The Tortured Poets Department, la intérprete parece aludir a su relación con el atleta por primera vez en algunas canciones. En particular, en The Alchemy y en So High School, donde realiza varias referencias al futbol: "Llamaré a los aficionados y los eliminaré del equipo. Cariño, consigue la corona, yo soy la indicada", menciona.