Taylor Swift cerró la gira mundial que duró dos años y recaudó US$2 mil millones ¿Qué sigue?

Tras dos años de conciertos y US$2 mil millones después, la cantante estadounidense Taylor Swift ha finalizado oficialmente con su gira mundial The Eras Tour, en donde hizo historia dentro de la industria musical al batir récords de audiencia y literalmente provocar terremotos, al causar ondas sísmicas durante su presentación en Portugal.

De acuerdo con el etnomusicólogo de la Universidad de Northeastern, Andrew Mall, la compositora originaria de Pensilvania "necesita descansar urgentemente", tomando en cuenta que la estrella ha publicado nueve álbumes en cinco años y próximamente presentará una película sobre los 149 conciertos que dio durante su gira mundial.

"The Eras Tour" atrajo a millones de fanáticos por todo el mundo, y a pesar del elevado precio de los boletos, todos los conciertos se llenaron; por lo que las miles de personas que se quedaron sin entrada de igual forma decidieron acompañar a la artista desde los estacionamientos de los eventos, cantando y gritando todos sus éxitos.

Conforme a lo que dijo Andrew Mall, no hay forma de que Taylor "se dé la vuelta en el 2025 y logre lanzar algo que tenga un impacto cultural y económico tan grande". Estas declaraciones no subestiman la capacidad de Swift, pero "simplemente no se puede superar de inmediato" esta gira, según lo que afirmó el profesional de la música.

¿Qué sigue ahora para Taylor Swift?

Para la experta en el género musical pop, Kristin Lieb, la pregunta ¿Qué sigue ahora para Taylor Swift? es sumamente injusta para la artista estadounidense: "En el momento en que terminas una maratón o ganas la Serie Mundial, lo primero que te preguntan es sobre lo que vas a hacer después. Esto es una gran enfermedad cultural", explicó.

Desafortunadamente, la industria del entretenimiento busca constantemente lo nuevo y lo fresco, por lo que el futuro siempre está presente en todos los géneros musicales. En el caso de Taylor Swift, sus fanáticos siguen esperando que la nacida en West Reading cumpla su promesa de regrabar sus seis primeros discos; y ahora solo le faltan dos.

Según lo que ha mencionado el representante de la cantante, Taylor está esperando "con ansias" los Premios Grammy que se llevarán a cabo en febrero del 2025. Para esta 67 edición, Swift fue nominada en seis categorías y los expertos aseguran que su álbum The Tortured Poets Department podría ganar hasta cuatro premios en California.

"La buena noticia para Taylor Swift es que ella es, literalmente, la mayor estrella del mundo actualmente, así que en este momento su futuro depende completamente de ella", explicó Kristin Lieb, quien cree que la cantante podría adentrarse al mundo de los largometrajes como directora o escritora, tomando en cuenta su pasión por el cine.

Kristin Lieb cree que los "Swifties", como se le conoce a los fanáticos de Taylor Swift, respetarán el pedido de la estrella y le darán tiempo y espacio para descansar: "La gira mundial que acaba de realizar fue muy prolífica, por lo que la cantante podría necesitar una nueva etapa para desarrollar más material", agregó la experta en el género pop.

Otro de los rumores que han surgido en relación a Taylor Swift es sobre su noviazgo con el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, con quien sale públicamente desde finales del 2023. Muchos medios de comunicación en Estados Unidos aseguran que el 2025 será el año en el que Kelce y Swift se casen a los 35 años.