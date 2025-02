“Me amarraron y luego me encadenaron”, los relatos de migrantes capturados por ICE

El pasado jueves 6 de febrero, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó la captura de más de 100 presuntos miembros de la pandilla y megabanda criminal venezolana Tren de Aragua, los cuales fueron detenidos en un complejo de apartamentos ubicado en la ciudad de Aurora, Colorado.

De acuerdo con ICE, los agentes migratorios llevaron a cabo la operación durante la madrugada e involucraron a decenas de funcionarios federales, quienes recorrieron todos los apartamentos, "puerta por puerta", en compañía de los oficiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Diversos testigos de la redada, conocida como "Operación Aurora", le relataron al periódico estadounidense USA Today que las capturas fueron "escenas de tensión y temor", tomando en consideración que los agentes de ICE irrumpieron en los apartamentos "con armas en mano" y utilizaron granadas aturdidoras por todo el sector.

Debido a que, según las autoridades locales la presencia del Tren de Aragua representa un peligro para la seguridad de la ciudad, agentes interrogaron a cada uno de los detenidos para asegurarse que no formaban parte de la organización criminal y, aunque liberaron a algunos migrantes, muchas personas presuntamente inocentes fueron enviadas a una base militar.

Relatos de migrantes capturados

Un migrante mexicano de nombre Víctor relató que, durante la madrugada del pasado jueves 6 de febrero, él se encontraba de camino a su trabajo, cuando los agentes de ICE lo detuvieron: "Aparecieron repentínamente y me preguntaron si estaba tomado o si poseía algún tipo de drogas", comentó el hombre que lleva 30 años en EE. UU.

"Me trataron muy mal, al día de hoy todavía no siento bien mis manos porque me las amarraron lo más fuerte que yo puedo imaginar. Posteriormente me encadenaron de la panza y me pusieron unos fierros en los pies", agregó Victor, quien estuvo dos días detenido en una base militar de Colorado que ICE utiliza como centro de detención.

Lea más: Estadounidense se hizo pasar por un agente de ICE e intentó secuestrar a tres latinoamericanos

A pesar de que Victor tuvo la "suerte" de haber sido liberado por las autoridades, muchas otras personas aún siguen detenidas en Aurora, como el caso del migrante colombiano de nombre Fernando, quien fue arrestado a pesar de encontrarse en un proceso de asilo, debido a que teme ser perseguido en su ciudad de origen.

Su hermano, Luis, relata que Fernando presentó sus documentos de asilo, los cuales se encontraban firmados por la corte de Colorado y a pesar de eso, los agentes migratorios de ICE lo detuvieron y se lo llevaron con las otras personas indocumentadas: "Está recluído y yo vi cuando lo amarraron con cadenas para llevarselo", añadió.

Otro caso similar es del mexicano, Guillermo, quien al igual que Victor se encontraba de camino al trabajo cuando fue interceptado por los agentes migratorios de ICE, y de acuerdo con su hermana, "él no poseé antecedentes criminales o penales", ni en Estados Unidos, ni en México, y aún así fue arrestado por la oficina federal de investigación.

Las familias de los detenidos han sido contactadas por abogados de migración, quienes intentarán ayudar para poder liberar a todas las personas inocentes que se encuentran detenidas en Aurora: "De ese centro de detención en el que se encuentran han salido cientos de deportados, tenemos que actuar rápido", añadió un familiar.