Donald Trump ordena eliminar las prestaciones y la financiación para los indocumentados

Durante la noche del pasado miércoles 19 de febrero, la Casa Blanca, la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el mandatario republicano había decidido firmar un decreto para identificar y posteriormente recortar "todos los fondos federales" para los migrantes irregulares.

El decreto le ordena a los departamentos y a las agencias federales que "identifiquen todos los programas financiados" por el gobierno federal que actualmente le proporcionan beneficios financieros a los extranjeros en situación irregular, por lo cual se espera que próximamente se tomen más medidas correctivas al respecto.

"Hay que garantizar que los fondos federales estén destinados a los Estados Unidos y no se utilicen en las ciudades para apoyar a las políticas de santuarios, o para ayudar a la inmigración ilegal", comentó el presidente Trump, refiriéndose a los lugares que actualmente protegen a los inmigrantes indocumentados que no cometen delitos.

A su vez, el decreto también impone mejoras en la "verificación de la elegibilidad", con el objetivo de impedir que se le otorguen prestaciones federales a las personas en situación irregular en Estados Unidos: "Los recursos de los contribuyentes no deberían utilizarse para animar a los inmigrantes ilegales", añadió el mandatario republicano.

Objetivo: Limitar la inmigración

Desde que Trump asumió la presidencia estadounidense en enero del 2024, el magnate republicano ha emprendido varias acciones para limitar la migración irregular en los Estados Unidos, tomando en cuenta que prometió llevar a cabo la mayor campaña de expulsiones de indocumentados en toda la historia de la nación norteamericana.

Según el periódico estadounidenseThe New York Times, los inmigrantes irregulares no podrán optar por las ayudas federales, "salvo contadas excepciones en caso de emergencias"; sin embargo, el objetivo de Donald Trump es que la ley del país no permita que ninguna prestación sea dirigida específicamente a este tipo de extranjeros.

"En la actualidad, los recursos de los contribuyentes son un imán y alimentan la inmigración ilegal en Estados Unidos", agregó el presidente Trump, debido a que su administración en la Casa Blanca acusa al exmandatario, el demócrata Joe Biden, por haber gastado "inapropiadamente" el dinero en personas que ingresaron ilegalmente.

Por ahora, aunque la nueva medida impide que los fondos federales sean destinados para los estados o localidades que utilizan las "políticas santuario", algunas ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, han reafirmado su compromiso e indicaron que seguirán protegiendo de la deportación a sus respectivos migrantes indocumentados.

Para llevar a cabo esta medida, Donald Trump le ordenó al administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), el magnate sudafricano Elon Musk, que coordine y se reuna en los próximos 30 días con los altos funcionarios federales para poder identificar las fuentes de financiación a extranjeros.

"Hay que poner fin a la subvención de las fronteras abiertas y ahora ya puedo confirmarlo, no habrán más prestaciones federales para los migrantes ilegales", mencionó la postavoz presidencial, Karoline Leavitt, quien está de acuerdo con la política de mano dura en contra de la migración, propuesta por Trump durante su campaña electoral.