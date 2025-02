En dónde nació Elon Musk, el magnate que se volvió la mano derecha de Donald Trump

Conocido internacionalmente por ser la persona con la mayor fortuna de todo el mundo, el magnate y empresario Elon Musk aumentó su popularidad en Estados Unidos desde que comenzó la última campaña electoral del republicano Donald Trump, quien terminaría convirtiéndose nuevamente en el presidente del país norteamericano.

El inversor se transformó rápidamente en un activista político conservador y se ha vuelto la mano derecha del mandatario estadounidense, quien decidió colocarlo como el nuevo administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encargado de brindar asesoramiento y orientación en la Casa Blanca.

Donald mencionó que "Elon es maravilloso" debido a que no se presenta como un funcionario tradicional y se autodescribe como un "forastero" en el campo de la política; sin embargo, muchos expertos en Norteamérica consideran que la llegada de Musk a la política estadounidense y a la administración de Trump era un "secreto a voces".

Elon Musk cuenta con una serie de contratos gubernamentales existentes, por lo que su elección como funcionario público generó preguntas sobre los posibles conflictos de intereses. No obstante, el mayor debate entorno al empresario, se relaciona directamente con su nacionalidad, esto porque el magnate no nació en Estados Unidos.

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, ubicada en la parte norte de la provincia de Gauteng, dentro de la Municipalidad Metropolitana de Tshwane, por lo que es considerada la capital administrativa de la nación sudafricana, junto a la capital legislativa (Ciudad del Cabo) y la capital judicial (Bloemfontein).

Con una población estimada de 2 millones 985 mil habitantes, Pretoria está considerada desde el 2019 como la ciudad que más servicios ofrece a escala nacional en relación a los estudios universitarios, debido a que cuenta con las tres universidades más antiguas y extensas en el ámbito público (U. de Pretoria, U. de Sudáfrica y la U. de Tshwane).

El nombre de Pretoria hace referencia a Andries Pretorius, el líder del grupo étnico de origen europeo conocido como Afrikáneres, quien contribuyó decisivamente a la creación de las Repúblicas de Transvaal y Natalia en 1853, dos países independientes que posteriormente se unieron para formar la actual República de Sudáfrica.

En la actualidad, Pretoria es conocida popularmente en el continente africano como "La Ciudad Jacaranda" por la gran cantidad de árboles gualanday que se encuentran por todas las calles, parques y jardines de esta región, los cuales se caracterizan por sus flores de copa redonda y de colores morados o también azul-liliáceos.

El magnate sudafricano se crió en la ciudad en la que nació y decidió estudiar brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años, debido a que su mamá, la nutricionista canadiense Maye Haldeman, quería que su hijo estudiara en la Universidad de Queen, en la provincia de Kingston, Ontario.

A pesar de los deseos de Maye, Elon Musk se trasladó a los 19 años a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, donde se graduó en Economía, para posteriormente asistir a la Universidad de Stanford en California, para seguir una carrera empresarial y terminar confundando el sistema de pagos, PayPal.

ELON: WE SPENT FAR TOO MUCH ON REGIME CHANGE IN VARIOUS COUNTRIES



“I do think we interfere too much in what other countries do.



The success of the State Department in achieving regime change is terrible.



There's this effort spent, all this money spent trying to affect regime… https://t.co/qHK9I5JLp7 pic.twitter.com/ilbNrXn92S