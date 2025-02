¿Cuál es el significado de X Æ A-12? El nombre del hijo de Elon Musk que confrontó a Trump

El pasado martes 11 de febrero, el magante sudafricano Elon Musk se reunió en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de firmar un decreto en el que obligan a las agencias federales a cooperar directamente con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para poder reducir costos.

A pesar de la seriedad del evento, el protagonista en el despacho oval fue el hijo menor de Musk, X Æ A-12, quien captó la atención de los medios de comunicación americanos gracias a su carisma infantil y comportamiento energético, tomando en cuenta que el niño de 4 años se mostró inquieto y curioso en la oficina.

El mismo Donald Trump decidió elogiar públicamente a X, indicando que era "un gran muchacho con un alto coeficiente intelectual"; sin embargo, la aparición del pequeño en la residencia oficial del presidente no fue del agrado de su mamá, la cantante canadiense Grimes, quien rechazó la presencia de su hijo en la Casa Blanca.

"X no debería estar en público de esta manera. No me había percatado de lo sucedido y le agradezco a todos por avisarme. Me alegro mucho de que se haya portado bien con todos y haya sido educado. Lo mejor para esta situación es suspirar", indicó la compositora de Vancouver y expareja de Elon Musk, con quien comparte otros dos hijos.

¿Qué significa X Æ A-12?

Tras su aparición en la Casa Blanca, junto al presidente Trump, el nombre del hijo menor de Elon Musk se volvió un objeto de curiosidad en las redes sociales; aunque realmente, este debate existe desde su nacimiento en 2020, cuando los medios internacionales cuestionaron al empresario y a la cantante por nombrar a su hijo: X Æ A-12.

De acuerdo con la compositora canadiense de 36 años, el extraño nombre de su hijo tiene un significado "profundamente simbólico", debido a que refleja los intereses y la creatividad de la expareja, por lo que ambos decidieron realizar una explicación detallada de cada componente del nombre de X en marzo del 2021, durante la pandemia.

"La letra X del comienzo representa la variable desconocida, un concepto ampliamente utilizado en matemáticas y ciencias. Posteriormente, el símbolo Æ es descrito como la escritura élfica de la sílaba 'AI', la cual puede interpretarse como el amor, como también con la inteligencia artificial (Artificial Intelligence en inglés)", comentó Grimes.

"Asimismo, A-12 es un homenaje al avión Lockheed A-12, precursor del SR-71 Blackbird, mi avión favorito. Este modelo es conocido por su velocidad y eficiencia, además de carecer de armas o sistemas defensivos", agregó Elon, quien también señaló que la letra “A” hace referencia a Archangel, el título de una de sus canciones favoritas.

Lockheed A-12, el avión favorito del magnate Elon Musk. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tanto Elon Musk, como también Grimes, han asegurado que el nombre de X Æ A-12 no ha sido un impedimento para que el pequeño pueda desenvolverse en la "vida tradicional", por lo que ambos decidieron experimentar nuevamente con los nombres de sus otros dos hijos: Exa Y Dark Siderael de 3 años y Techno Mechanicus de 2.

La pareja se separó en 2023 debido a que la cantante canadiense considera que "la personalidad excéntrica" del sudafricano era uno de los aspectos que nunca toleró: "A pesar de ser un explorador creativo, es muy impulsivo y explosivo. Los dos nos dimos cuenta que lo mejor para nuestros hijos era separarnos", agregó la compositora.