Kai, la nieta influencer de Donald Trump que se ha vuelto clave para el presidente de EE. UU.

A sus 78 años, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siempre se le ha facilitado conectar con la generación de la posguerra y con los “baby boomers”, específicamente con las personas nacidas entre 1946 y 1966, debido a que comparten muchos rasgos característicos, como la ambición por el poder o el dinero.

Con el paso de los años, el mandatario republicano ha logrado establecer una buena relación con la Generación X (1967-1981), caracterizada por su obsesión con el éxito. Incluso, durante su primer mandato presidencial, el magnate neoyorquino logró llegar a los millennials (1982-1994), cuya principal característica es la frustración por el futuro.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, Donald Trump ha tenido dificultades con las nuevas generaciones en los Estados Unidos, principalmente con los centennials y los zoomers, nacidos entre 1995 y el 2009, caracterizados por su irreverencia hacia las autoridades y por la expansión masiva del internet, su principal aliado.

Ante esta situación, la nieta influencer del presidente, Kai Trump, de tan solo 17 años, se ha convertido en la voz de su abuelo y del Partido Republicano en las redes sociales, donde está adquiriendo un papel cada vez más activo en la esfera política, gracias a sus dotes comunicativos y su manera de conectar con el público.

“Los medios de comunicación hacen que mi abuelo parezca una persona diferente, pero es bondadoso y cariñoso. Realmente quiere lo mejor para este país y luchará para que Estados Unidos vuelva a ser grande”, aseguró Kai Trump durante la Convención Republicana celebrada en noviembre del 2024, donde su popularidad se disparó.

La golfista de 17 años es la hija mayor de Donald Trump Jr. y, de acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, “tiene una estupenda relación con su famoso abuelo”, quien le tiene un gran cariño, al punto de regalarle un Tesla Cybertruck el martes 11 de marzo, uno de los vehículos más populares de la marca de Elon Musk.

Cuando se anunció la compra del automóvil eléctrico, los periodistas norteamericanos lo consultaron públicamente con el presidente, y él respondió: “Lo compré para una joven muy especial. Seguro que nunca han oído hablar de ella, se llama Kai. Es una gran golfista y guarda los palos en la parte trasera, así que supongo que es una apuesta segura”.

“A ella le encanta porque es un vehículo seguro, fuerte, pesado y está hecho de acero inoxidable”, agregó Trump sobre el auto, cuyo precio supera los US$100 mil (Q770 mil), lo que refleja la estrecha relación que mantiene con su nieta, quien ha expresado sus intenciones de asistir a la Universidad de Miami para poder dedicarse al golf.

Nacida en Nueva York en el 2007, Kai vive actualmente en Palm Beach, Florida, donde estudia en la Benjamin School, una de las instituciones más exclusivas del estado. Ha demostrado ser una apasionada del golf desde los 4 años, destacando en torneos regionales y compartiendo en redes sociales su afinidad con el deporte y con su abuelo.

Desde su intervención en la Convención Republicana, el 4 de noviembre del 2024, Kai Trump ha ganado notoriedad en las plataformas digitales, acumulando más de 2 millones de seguidores en Instagram, X y YouTube, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, incluidos momentos familiares con su abuelo y su afición por el golf.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw