¿Quién es Kai Trump? La nueva estrella femenina de la familia del presidente estadounidense

El pasado lunes 20 de enero, el magnate republicano Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez en su carrera política, convirtiéndose en la persona con mayor edad (78 años y 7 meses) que haya tomado posesión como mandatario del país norteamericano, superando justamente a su predecesor, Joe Biden.

Durante el evento de la investidura presidencial, el neoyorquino estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump, y sus cinco hijos: Eric, Tiffany, Ivanka, Barron y Donald Trump Jr, quienes llegaron al Capitolio de EE. UU., la sede del Congreso estadounidense, con sus mejores galas, listos para presenciar el inicio del segundo mandato Trump.

Tras la toma de posesión, el mandatario y toda su familia tuvieron la oportunidad de participar en el desfile presidencial de Trump en Washington D.C, la capital estadounidense, donde el magnate habló sobre los planes que tiene su administración para transformar el país, principalmente en el ámbito de migración y economía.

Sin embargo, a pesar que la noche era de Donald, otro integrante de su familia también acaparó la atención del público, su nieta mayor Kai Trump, quien se ha vuelto famosa por apoyar al líder de los republicanos en diferentes actos políticos, aunque también tiene una vida bastante activa, tanto a nivel deportivo, como en redes sociales.

Nacida en la ciudad de Nueva York el 12 de mayo del 2007, Kai Maddison Trump, es la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Haydon, por lo que también es la nieta mayor del presidente estadounidense. Su nombre se debe a su bisabuelo materno, Kai Ewans, un músico de jazz danés que se popularizó internacionalmente en la década de 1970.

Kai se dio a conocer en EE. UU, después de haber dado un discurso de apoyo para su abuelo en la Convención Nacional Republicana, la cual se llevó a cabo en febrero del 2024; lo que rápidamente la ayudó a convertirse en una personalidad popular de las redes sociales, principalmente en Instagram y X (Anteriormente conocida como Twitter).

A pesar de ser considerada una influencer digital, la neoyorquina de 17 años también cuenta con una carrera semi-profesional como golfista; y a pesar de que aún no se ha graduado del colegio, ya se comprometió verbalmente con la Universidad de Miami para jugar golf universitario como miembro de los "Huracanes", el equipo de la ciudad.

La nieta mayor del presidente Trump comenzó a jugar golf a los cinco años, practicando constantemente en instalaciones profesionales, lo que la ayudó a convertirse en la capitana del equipo de su colegio, The Benjamin School, ubicado en el condado de Palm Beach, Florida, donde alcanzó múltiples campeonatos regionales y de conferencia.

En la actualidad, Kai cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y más de 900 mil seguidores en X (Twitter), en donde diariamente comparte muchas experiencias deportivas y personales, demostrando también que en su tiempo libre, juega frecuentemente al golf con su abuelo Donald, en diferentes campos privados.

El mandatario estadounidense mencionó que Kai es la "nueva estrella femenina de la familia Trump", destacándola como una influencia "potencialmente importante" para mejorar la popularidad del partido republicano entre las mujeres jóvenes de la nación americana, por lo que la considera como una "poderosa aliada" en las redes sociales.

He is back! Love you grandpa, I know you will do an amazing job over the next 4 years. pic.twitter.com/Ngke8dcegm