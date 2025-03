“Hay amor y la vida es mejor contigo”, Tiger Woods confirma su relación con Vanessa Trump

Tras semanas de rumores y seis años después de haberse separado oficialmente de Donald Trump Jr., primogénito del presidente estadounidense, la modelo y actriz neoyorquina Vanessa Trump se ha convertido oficialmente en la nueva pareja sentimental de Tiger Woods, uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos.

La exnuera del presidente Donald Trump estuvo casada con el hijo mayor del mandatario republicano durante más de 15 años, desde enero del 2004 hasta diciembre del 2019, con quien comparte cinco hijos fruto de su matrimonio: Kai Madison (2007), Donald III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederick (2012) y Chloe Sophia (2014).

Luego de divorciarse del empresario estadounidense, Vanessa mantuvo su fama y popularidad mediática al participar en diversas actividades sociales y en recepciones; sin embargo, su vida personal se convirtió en un enigma, hasta ahora, cuando se confirmó su relación con el segundo jugador con más torneos ganados en la historia del golf.

El golfista nacido en California, de 49 años, fue el encargado de oficializar su vínculo amoroso a través de una publicación en sus redes sociales: “El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado. Esperamos con ansias nuestro viaje juntos. Por el momento, agradeceríamos privacidad para todos nuestros seres queridos”, escribió Tiger.

La revista estadounidense centrada en el entretenimiento y las celebridades, US Weekly, obtuvo una declaración por parte de una persona cercana a la nueva relación de moda, quien no quiso revelar su identidad: “Son una buena pareja. Son sensatos, les gusta evitar el drama y comparten muchos de los mismos valores”, añadió la fuente.

De acuerdo con el medio de comunicación norteamericano, el vínculo amoroso entre Tiger Woods y Vanessa Trump evolucionó oficialmente de una amistad a un romance durante la noche del pasado jueves 28 de noviembre del 2024, cuando se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y la pareja compartió sus sentimientos.

“Vanessa no está fascinada con Tiger. Saldría con él incluso si no fuera famoso. A ella la fama no le interesa para nada”, agregó la fuente anónima de US Weekly, en referencia a los rumores difundidos por otros medios internacionales, donde se vinculaba a la exnuera del presidente con Leonardo DiCaprio y con el príncipe saudí Khalid Al Saud.

Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde se conoció la pareja del momento; no obstante, se sabe que ambos residen en Florida y que la primogénita de Vanessa asiste al mismo colegio que los hijos de Woods, Alexis y Charlie, de 17 y 16 años, respectivamente, quienes desean convertirse en golfistas profesionales como su padre.

Kai Madison Trump es una gran aficionada al golf y lo practica a nivel semiprofesional, por lo que se especula que podría haber sido el vínculo entre Vanessa y Tiger, tomando en consideración que el presidente de los Estados Unidos pretende que su nieta se convierta en una de “las golfistas más completas de los próximos 20 años”.

Por último, según el periódico británico Daily Mail, a Trump y a Woods les gusta pasar el rato, cenar y charlar en el pueblo de Palm Beach: “Ellos se quedan en su casa y han decidido no darle mucha importancia a su nueva relación. Quizás ahora comiencen a salir en público y ya no oculten su amor, como dice Tiger”, apunta el medio inglés.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI