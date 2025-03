¿Cómo es el Boeing F-47? El nuevo avión de combate que “revolucionará” el Ejército de EEUU

Durante la tarde de este viernes 21 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la producción del avión de combate de nueva generación del Ejército estadounidense, bautizado como F-47, ha sido adjudicada a Boeing, la empresa multinacional que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites.

De acuerdo con el mandatario republicano, el F-47 lleva más de cuatro años en la fase de desarrollo para convertirse en la primera aeronave de caza de sexta generación. “Será el avión más letal jamás construido. No hay nada en el mundo que se le compare”, añadió Donald Trump, quien no reveló el monto del contrato con Boeing.

El objetivo del F-47 es convertirse en el sustituto oficial del avión de combate furtivo F-22, que lleva más de dos décadas en servicio. Por ello, la plataforma del “Dominio aéreo de próxima generación” (NGAD, por sus siglas en inglés) diseñó una aeronave completamente nueva y avanzada, capaz de operar junto con drones no tripulados.

Cabe mencionar que el proyecto NGAD fue suspendido en enero del 2024 debido a “inquietudes sobre el costo”, una de las principales preocupaciones de la administración Trump. No obstante, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) logró recortar el gasto público lo suficiente para poder costearlo.

En febrero del 2020, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la estructura del NGAD podría llegar a costar más de US$300 millones por cada unidad, “una cifra significativamente superior a la de otras aeronaves que se encuentran actualmente en la reserva militar estadounidense”, de acuerdo con el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Aunque aún se desconocen las especificaciones del Boeing F-47, Donald Trump destacó las capacidades del nuevo avión en términos de “carga útil, velocidad y maniobrabilidad”, y explicó que el número hace referencia a que su actual mandato es el cuadragésimo séptimo en la historia de la presidencia de Estados Unidos.

Lea más: ¡Tatuajes del Real Madrid! La prueba de EE. UU. para deportar a un venezolano a El Salvador

Durante la conferencia de prensa, el mandatario republicano evitó dar más detalles sobre el proyecto “porque eso implicaría revelar parte de la tecnología y parte del tamaño del avión”, tomando en consideración que el nuevo aparato pretende enviar un mensaje “directo y claro a los aliados y enemigos” de la nación norteamericana.

No obstante, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sí reveló que el F-47 será superior a todo lo demás existente: “Los estudios que hemos realizado, que son completamente distintos entre sí, nos demostraron que no hay ninguna opción más viable que el NGAD para alcanzar la superioridad aérea en este entorno muy disputado”.

🚨 #BREAKING : President @realDonaldTrump announced that Boeing has been awarded a $20 billion contract to develop the U.S. Air Force's Next-Generation Air Dominance (NGAD) fighter, named the F-47. This sixth-generation manned fighter will replace the F-22 Raptor and operate… pic.twitter.com/kzEGBeyOat

Aunque no se revelaron las especificaciones del nuevo F-47, Trump y Hegseth mencionaron que la aeronave estará equipada con una tecnología que la vuelve sigilosa y altamente maniobrable: “Será casi invisible y mucho más potente que su antecesor. Además, podrá volar junto a múltiples drones, algo que ningún otro avión puede hacer”.

Por último, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, David Allvin, aseguró que el Boeing F-47 moldeará el futuro de la guerra: “Esta plataforma será el caza más avanzado, letal y adaptable jamás desarrollado. Fue diseñada para superar, maniobrar y vencer a cualquier adversario que se atreva a desafiarnos”, añadió.

.@POTUS: "The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation." pic.twitter.com/J33fjUogs5