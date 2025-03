Wiz: La compañía de ciberseguridad se convierte en la mayor compra en la historia de Google

Este martes 18 de marzo, la compañía multinacional de tecnología Google compró la empresa estadounidense de ciberseguridad Wiz por US$32 mil millones, por lo que se trata de la adquisición “más grande y más importante” hecha hasta ahora por Alphabet, la casa matriz de Google con sede en California.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, mencionó que la operación se hará “íntegramente en efectivo y se espera que se complete en diciembre del 2026”, ya que representa una apuesta clave del gigante de internet para acelerar su avance en la computación en la nube y el campo de la seguridad informática.

Hasta ahora, la mayor operación de Google había sido en noviembre del 2012, cuando compró la empresa de telecomunicaciones Motorola Mobility por US$13 mil millones. Sin embargo, la mayor compra en temas de ciberseguridad se efectuó en octubre del 2024, cuando adquirió la compañía Mandiant por US$6 mil millones.

Fundada en marzo del 2020, Wiz fue contactada por Google en septiembre del 2024 para efectuar la compra. No obstante, el consejo de administración de la empresa de seguridad informática rechazó la oferta por US$14 mil millones, debido a que su fundador, Assaf Rappaport, indicó que prefería prepararse para salir a la bolsa.

Seis meses después de haber rechazado a Google, Wiz volvió a recibir una oferta por parte de la compañía multinacional de tecnología. En esta ocasión, la compra era por el doble de la vez anterior, por lo que Assaf Rappaport, como director ejecutivo, mencionó que el grupo estaba listo para convertirse en una subsidiaria de Alphabet.

“La inteligencia artificial presenta nuevos riesgos, pero también nuevas oportunidades. La integración de Wiz probablemente acelerará la capacidad de las empresas para poder reforzar su ciberseguridad, al tiempo que se reducen los costos, e impulsará la adopción de la computación en la nube”, añadió el jefe de Google, Sundar Pichai.

De acuerdo con la agencia de noticias francesa Agence France-Presse, Wiz logró US$500 millones en ingresos recurrentes en el 2024 y espera superar los US$900 millones en el 2025, debido a que “el creciente uso de la nube está aumentando el riesgo de ciberataques”, ya que las empresas utilizan infraestructuras ubicadas en diferentes sitios.

“Wiz se ha distinguido en Estados Unidos por diseñar un modelo de seguridad informática basado en el uso de la nube. El auge de la inteligencia artificial requiere que los centros de datos proporcionen capacidad de procesamiento y almacenamiento, lo que hace que la nube sea aún más importante”, agregó su fundador, Rappaport.

La empresa de ciberseguridad fue fundada por cuatro israelíes que fueron miembros del servicio de inteligencia informática del ejército de Israel. Sin embargo, antes de la creación de Wiz, los cofundadores ya habían desarrollado una empresa llamada Adallom, dedicada a proteger los programas que utilizan las compañías a través de la nube.

“Nuestra misión es ayudar a todas las empresas a asegurar todo lo que hacen y ejecutan en la nube, sea cual sea esa nube. La migración a la nube ha transformado la forma de crear software”, declaró Assaf Rappaport tras vender Adallom a Microsoft por US$320 millones en el 2015, demostrando que la ciberseguridad lleva una década en auge.

Google has signed a definitive agreement to acquire @Wiz_io – a significant step toward improving cloud security, lowering cost, and spurring the adoption of multicloud in the AI era → https://t.co/PflOF8REv4 pic.twitter.com/NorFo53nTC