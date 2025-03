Rojo, naranja y amarillo: las categorías en las que se encuentran los 43 países con prohibición de viaje a EE. UU.

Según el periódico estadounidense The New York Times, la administración del mandatario republicano Donald Trump planea incorporar una nueva prohibición de viajes que presuntamente entrará en vigor el próximo viernes 21 de marzo y afectará directamente a todos los ciudadanos de diversos países del Caribe, Sudamérica, Asia y África.

De acuerdo con el medio neoyorquino, la nueva lista de restricciones “será más estricta” que la versión que Trump implementó durante su primer mandato presidencial, en el 2017, debido a que un borrador de la norma que circula dentro del gobierno estadounidense indica que el plan contempla tres niveles de prohibición.

Se especula que algunos funcionarios estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir con la prensa las “delicadas deliberaciones internas”, tomando en consideración que el Departamento de Estado “pasó varias semanas” elaborando la lista de los 43 países con prohibiciones en los Estados Unidos.

“Funcionarios de embajadas y oficinas regionales del Departamento de Estado, así como especialistas en seguridad de otros departamentos y agencias de inteligencia, han estado revisando el borrador”, agregó The New York Times, debido a que EE. UU. debe verificar que estas restricciones no afecten la cooperación en otras prioridades del país.

Tres niveles de restricción

El borrador de la supuesta lista de restricciones compartida por la Casa Blanca menciona que, tras una serie de recomendaciones de varios funcionarios diplomáticos y de seguridad estadounidenses, el presidente Donald Trump está considerando catalogar las prohibiciones en tres niveles distintos: rojo, naranja y amarillo.

La lista roja incluirá únicamente a 11 países cuyos ciudadanos tendrán una “rotunda prohibición total” para ingresar al territorio de los Estados Unidos y no podrán optar por refugio o asilo político bajo ninguna circunstancia: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

Lea más: César Eliseo Sorto Amaya, el segundo cabecilla de la Mara Salvatrucha deportado a El Salvador

Además, la lista naranja incluye 10 países para los que se restringirán los viajes, pero no se prohibirán, por lo que podrán existir casos específicos en los que se permitirá la entrada a viajeros de negocios adinerados, pero no a turistas: Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán.

Por último, la lista amarilla, la más extensa de las tres, incluye a 22 países que tendrán un plazo de 60 días para mejorar sus controles de seguridad y compartir información con las autoridades de los Estados Unidos. De lo contrario, estas naciones pasarán a una categoría más restrictiva, como la lista naranja o la roja.

Listado amarillo de la Casa Blanca: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu y Zimbabue.

Según funcionarios de EE. UU., los problemas de los países en la lista amarilla podrían incluir “no compartir información sobre los viajeros entrantes, prácticas de seguridad inadecuadas para la expedición de pasaportes o la venta de la ciudadanía a personas de países prohibidos, lo que podría servirles para eludir las restricciones”.