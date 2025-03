César Eliseo Sorto Amaya, el segundo cabecilla de la Mara Salvatrucha deportado a El Salvador

Durante la tarde del pasado domingo 16 de marzo, 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) ingresaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, y entre los trasladados se encontraba César Humberto López Larios, alias “El Greñas de Stoners”, uno de los dos cabecillas de la organización terrorista y criminal.

A su vez, el segundo cabecilla deportado a El Salvador fue César Eliseo Sorto Amaya, quien fue sentenciado a 50 años de cárcel por homicidio doblemente agravado el 22 de abril del 2024 en San Salvador, y actualmente, es acusado por el Departamento de Justicia en EE. UU. por conspiración, narcoterrorismo y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el Tribunal de Nueva Jersey en los Estados Unidos, Eliseo Sorto Amaya fue deportado a El Salvador el 7 de septiembre de 2017. Sin embargo, las autoridades mencionaron que “no existe ningún tipo de registro sobre la fecha o el lugar” del reingreso del pandillero a territorio estadounidense hasta su captura en febrero del 2025.

El pasado martes 18 de febrero, el gobierno de El Salvador se comunicó con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para notificarles que Sorto Amaya era buscado por las autoridades salvadoreñas y les proporcionaron una dirección en Nueva Jersey donde presuntamente se encontraba.

“Un ciudadano de El Salvador que anteriormente fue condenado por doble homicidio y sentenciado a 50 años de prisión en su país fue acusado de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos”, anunció el fiscal federal interino Vikas Khanna, quien fue el encargado de informar sobre la captura del cabecilla de la Mara Salvatrucha.

El pandillero salvadoreño César Eliseo Sorto Amaya, de 28 años, fue acusado el 1 de marzo de reingresar ilegalmente a Estados Unidos y compareció ante el juez federal José Almonte en el Tribunal Federal de Newark, Nueva Jersey, donde se presentaron documentos, declaraciones públicas y testimonios ante el tribunal.

Según las autoridades estadounidenses, desde enero del 2015, César Eliseo Sorto Amaya ha sido deportado y ha reingresado ilegalmente a Estados Unidos en tres ocasiones, incluida una vez en la que fue expulsado a El Salvador tras ser declarado culpable de posesión de armas en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey.

Posteriormente, en abril del 2024, Sorto Amaya fue condenado en rebeldía en El Salvador por homicidio doblemente agravado y sentenciado a 50 años. Por ello, las autoridades salvadoreñas trabajaron en conjunto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y ICE para ubicar y capturar a uno de los máximos jefes de la MS-13.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre los crímenes de César Eliseo. Sin embargo, Sorto Amaya es considerado “uno de los miembros de la estructura de liderazgo” de la Mara Salvatrucha en El Salvador, México y Estados Unidos, cuyas actividades incluyen narcotráfico, extorsión, contrabando de armas y secuestro.

“La captura de estos cabecillas es un logro significativo para la aplicación de la ley y otro paso crucial en el desmantelamiento de esta organización terrorista internacional de pandillas criminales”, comentó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien también recibirá en el CECOT a más de 300 miembros del grupo venezolano Tren de Aragua.

