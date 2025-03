El guatemalteco acusado en Nueva York de haber matado a su hija porque “pensaba que no era suya”

Durante la tarde del pasado jueves 13 de marzo, un migrante indocumentado guatemalteco fue acusado en el estado de Nueva York de asesinar a su hija de dos meses, debido a que él creía que la bebé “era fruto de una aventura de su pareja con otra persona”, de acuerdo con diversos medios de comunicación neoyorquinos.

Marlon Rabanales-Pretzantzin, de 20 años, fue acusado formalmente de asesinato en segundo grado por el Departamento de Policía del condado de Nassau, ubicado al este del estado. El connacional “golpeó a la pequeña varias veces en la cabeza y en el rostro” antes de lanzarla al suelo frente a su madre, según acusaciones.

“Nos confesó lo que le había ocurrido a la bebé, cómo la había agredido, cómo sentía que la niña no era suya y cómo no la respetaba, ni la quería”, declaró en una rueda de prensa el comandante de la Brigada de Homicidios, Stephen Fitzpatrick, a pesar de que Marlon se declaró no culpable del cargo que enfrenta en el tribunal del condado.

Por el momento, Rabanales permanece detenido sin fianza y las autoridades policiales le confirmaron a la prensa de Nueva York que el acusado había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos tras burlar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al cruzar la frontera en El Paso, Texas.

Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que ya había impuesto una orden de detención contra Marlon Rabanales-Pretzantzin, ya que residía ilegalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, los agentes no habían tenido la oportunidad de capturarlo para posteriormente deportarlo a Guatemala.

Ante esta situación, las autoridades de Nueva York revelaron que el asesinato ocurrió el miércoles 12 de marzo, cuando acudieron a una residencia ubicada en el vecindario de Inwood, Nassau, tras recibir una llamada en la que “alertaban sobre el maltrato” que la bebé de dos meses estaba sufriendo por parte de su padre.

Cuando los policías llegaron a la vivienda, le brindaron asistencia médica a la pequeña, quien presentaba lesiones graves y tenía problemas para respirar, por lo que posteriormente tuvieron que trasladarla a un hospital de la localidad, donde terminó falleciendo “a consecuencia de las heridas causadas por la agresión” de Rabanales.

Hasta el momento, se desconoce qué sucederá con el acusado en los próximos días, ya que el comisario de la policía del condado de Nassau, Patrick Ryder, indicó a los medios que, después de dictar sentencia contra el joven guatemalteco, se determinará si será deportado o permanecerá retenido en los Estados Unidos.

“Me parece increíble, no sé cómo existe gente así. Espero que nunca lo saquen de la cárcel porque es algo que no estamos acostumbrados a ver: gente con un corazón tan oscuro y malo”, dijo Ulises Escobar, vecino de Marlon y encargado de contactar a la policía cuando se percató de las agresiones contra la bebé de dos meses.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rabanales-Pretzantzin podría enfrentar una pena de entre 15 años y cadena perpetua si es hallado culpable, ya que “la pequeña sufrió un daño severo en las cervicales, además de sangrado cerebral y fracturas en las costillas”, según el jefe de detectives en el condado de Nassau.

