Trump está considerando la posibilidad de admitir a diplomáticos rusos tras años de expulsiones

De acuerdo con el periódico estadounidense, The New York Times, la administración del presidente Donald Trump se encuentra actualmente negociando el regreso de los diplomáticos rusos que fueron expulsados de Estados Unidos durante los últimos años: sin embargo, según diversos expertos, es probable que algunos de ellos sean espías.

En la actualidad, solamente hay 220 diplomáticos rusos en los Estados Unidos y la mayoría trabaja en la Embajada de Rusia ubicada en Washington; no obstante, algunos también trabajan en la sede de Nueva York y Houston, por lo que el plan para admitir a más representantes plantea un riesgo de espionaje en el territorio estadounidense.

A pesar de los riesgos, el mandatario republicano está intentando transformar las relaciones de Estados Unidos con Rusia, principalmente con el presidente ruso Vladimir Putin; por lo cual, su administración ya entabló conversaciones con Moscú sobre la posibilidad de readmitir a "decenas de diplomáticos rusos tras años de expulsiones".

Para los diplomáticos estadounidenses, el gesto de buena voluntad por parte de Trump podría convertirse en una especie de "Caballo de Troya", debido a que es probable que el Kremlin, la residencia oficial del presidente ruso, decida enviar alguns espías que se hagan pasar por representantes para "restaurar sus capacidades de espionaje".

A finales de febrero, tanto los funcionarios de Estados Unidos, como los de Rusia, se reunieron en Turquía para poder discutir el regreso de más diplomáticos a los países del otro, después de varios años de expulsiones conocidas por ser "ojo por ojo", además del cierre de algunas instalaciones diplomáticas en las naciones mencionadas.

Posteriormente, el Secretario de Estado, Marco Rubio, acordó garantizar que las misiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia podrían funcionar en un futuro próximo, tomando en cuenta que ambas partes dicen que "la medida podría alisar el camino" para un acuerdo de paz más amplio y así poner fin a la guerra en Ucrania.

Los medios de comunicación estadounidenses consideran que un acuerdo para normalizar las operaciones diplomáticas entre ambos países también le permitiría a Estados Unidos llevar a cabo sus propias actividades de espionaje, basándose en los rumores sobre la Casa Blanca, la cual presuntamente ha colocado varios espías en embajadas.

A pesar que los diplomáticos de ambas naciones podrían realizar sus funciones como espía en el país extranjero, diversos expertos en Estados Unidos consideran que los funcionarios rusos "disfrutarían de una gran ventaja", debido a que ellos trabajarían en una sociedad mucho más abierta, en comparación al "frío ambiente" de los rusos.

Actualmente, la administración del republicano está conformada por varios funcionarios que simpatizan con la visión del mundo expuesta por el presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que decenas de ciudadanos estadounidenses han planteado sus dudas en redes sociales, sobre si Trump le seguirá dando prioridad a las operaciones en Rusia.

"Si estuviera sentado en Moscú y mi principal objetivo sería conseguir información sobre los estadounidenses, me frotaría las manos de alegría", mencionó Paul Kolbe, el investigador principal del Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos Internacionales de Harvard, refiriéndose a la sede de los servicios de inteligencia interior y exterior de Rusia.

