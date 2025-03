California demanda a Donald Trump por recortar US$148 millones en becas para estudiantes

Durante la noche del pasado viernes 7 de marzo, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que el estado dorado demandará a la administración del presidente estadounidense Donald Trump debido a la "terminación ilegal" por parte de la Casa Blanca a la financiación de becas que se iban a destinar a la formación de profesores.

Según el principal abogado de California, actualmente se está abordando la mayor escasez de profesores en los últimos 25 años; y tras la desmantelación del Departamento de Educación en Estados Unidos, por parte de Trump, les quitaron más de US$148 millones que ya habían sido asignados por el Congreso y comprometidos con el estado.

"Descorazonador y decepcionante, por supuesto, pero para nada sorprendente", dijo Bonta durante una conferencia de prensa en donde explicó que el estado iba a formar y preparar a más de 600 profesores, no solo en educación primaria, sino también en programas de formación para poder dar clases en las universidades estatales.

"Esos fondos eran fundamentales para poder conseguir que los maestros ingresen a las escuelas rurales, a las escuelas urbanas y a los puestos difíciles de cubrir, en donde iban a enseñar matemáticas, ciencias y educación especial”, agregó Rob, quien advirtió que el recorte del presupuesto conducirá a despidos y reducciones para el personal.

De acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta, los recortes de fondos afectarán a más de 250 programas, principalmente los que se enfocan en educar a los directores de escuelas secundarias, quienes iban a ser reclutados para enseñar matemáticas, ciencias, inglés y sociales en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Más de 300 maestros perderán la oportunidad de participar en los diversos programas que preparan a los educadores para poder enseñar en las áreas más afectadas por la pobreza en California, especialmente a los profesores que se iban a enfocar en la educación especial bilingüe, tomando en cuenta la influencia del español en el estado.

Por ahora hay siete estados que están demandando a la administración de Donald Trump y el principal objetivo es buscar una orden de restricción temporal "sobre la terminación de las subvenciones", por lo que le pedirán a un tribunal que detenga inmediatamente los recortes y permita que la financiación vuelva a fluir como antes.

"Esta podría ser la última demanda en contra del presidente de los Estados Unidos. Desafortunadamente, lo dudo mucho", agregó el fiscal general de California, quien cree que habrán más quejas sobre la administración de Trump, sumándose a las demandas presentadas por Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Illinois y Oregon.

Luego de anunciar el recorte del presupuesto en el Departamento de Educación, el presidente Donald Trump dijo que los programas que utilizan los fondos de los contribuyentes estadounidenses "están capacitando a los maestros en ideologías inapropiadas e innecesarias", como la teoría crítica de la raza, la diversidad y la equidad.

El mandatario ha sido uno de los principales críticos de los programas "DEI", un acrónimo que significa "Diversidad, equidad e inclusión", los cuales utilizan un marco que promueve la enseñanza en donde todas las personas deben de ser tratadas de manera justa y todos deben tener las mismas oportunidades, sin importar las diferencias.

We can’t forget the real impact of the Trump Administration’s actions on people across the nation.



Because of the Trump Admin’s unlawful mass firings, countless people will no longer have the steady income to buy groceries, fill up their gas tanks, and support their families. pic.twitter.com/qiU8YyZTLJ