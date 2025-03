Surge nuevo proyecto de ley que busca poner la imagen de Donald Trump en el billete de US$100

Durante la noche del pasado jueves 6 de marzo, el político y banquero de inversiones del Congreso de Texas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Brandon Gill, anunció que iba a presentar un nuevo proyecto de ley titulado: "La edad de oro", para poner la imagen del presidente Donald Trump en el billete de US$100.

"Hagamos historia", comentó en redes sociales el republicano junto con una imagen de un billete de US$100 con el rostro del actual mandatario estadounidense, reemplazando al científico e inventor norteamericano, Benjamin Franklin, quien es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.

Según el legislador de 31 años, "nadie ha hecho más para llevar a los Estados Unidos a la edad dorada que el presidente Donald Trump", por lo que presentarlo en el billete sería una pequeña forma de honrar todo lo que logró durante su primer mandato y todo lo que logrará en su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

De acuerdo con los registros públicos, el proyecto de ley fue presentado el pasado lunes 3 de marzo y se registró bajo el nombre "H.R.1790" en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la cual se compone de 435 miembros que representan cada distrito geográficamente definido.

El nuevo proyecto de ley presentado por el republicano Brandon Gill provocó una serie de controversias y debates en las redes sociales, principalmente porque el político y polímata estadounidense, Benjamin Franklin, ha aparecido en el billete desde que se imprimió por primera vez, a finales de febrero de 1914, hace 111 años.

Durante ese siglo, el billete de US$100 ha cambiado tan solo en cuatro ocasiones: En 1941, en 1968, en 1995 y en 2022; sin embargo, únicamente se han añadido características de seguridad a la impresión, pero la imagen de Franklin se ha mantenido, tomando en cuenta su influencia y legado de logros científicos y políticos en EE. UU.

Tras la propuesta del legislador, la Sociedad Histórica de Benjamín Franklin lanzó un comunicado en donde indican que el nacido en la América Británica fue el padre fundador más importante de los Estados Unidos, debido a que fue el que más contribuyó a la independencia y a la construcción de la nación norteamericana actual.

"Benjamin Franklin fue uno de los firmantes de la Constitución estadounidense y su desempeño fue clave para construir el país que conocemos al día de hoy", agregó la sociedad histórica en su sitio web oficial, refiriéndose a la ley suprema de Estados Unidos: La constitución escrita más antigua que aún se encuentra vigente en el mundo.

A pesar de los reclamos por parte de los ciudadanos estadounidenses, la única persona que tiene la capacidad de cambiar las caras que aparecen en los billetes del dólar es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ya se pronunció e indicó que "solamente el retrato de una persona fallecida puede aparecer en los valores de Estados Unidos".

Para el 2025, además de Benjamin Franklin en el billete de US$100, las otras personas que aparecen en los valores estadounidenses son: El economista y escritor Alexander Hamilton en el de US$10, el abogado, general y estadista Andrew Jackson en el de US$20, y el militar, político y ex-presidente Ulysses S. Grant en el billete de US$50.

🚨 I’m introducing the GOLDEN AGE ACT to put President Donald J. Trump on the $100 bill.



Let’s make history. 🔥 pic.twitter.com/iYXkmJm0Bg