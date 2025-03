“Mi padre lleva 30 años en EE. UU. y no es un delincuente”, ICE detiene a trabajadores en Texas

"Mi papá no es un criminal. Él ya tiene más de tres décadas en EE. UU. y a sus 65 años está tomando medicación para el colesterol y la diabetes", indicó la hija de un trabajador detenido en Houston.

Durante la tarde del pasado miércoles 5 de marzo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo en las instalaciones de una empresa al norte de Houston, Texas, en donde detuvieron a 20 trabajadores indocumentados para trasladarlos al Centro de Procesamiento.

Según las autoridades de ICE, la redada se llevó a cabo luego de que se "detectaran discrepancias significativas en una auditoría", la cual es utilizada para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los empleados extranjeros en los Estados Unidos, por lo que la empresa enfrentará una serie de cargos que serán revelados en el futuro.

La cadena de televisión estadounidense que transmite en español, Telemundo, tuvo la oportunidad de entrevistar a la hija de uno de los empleados que terminaron detenidos en Houston, quien aseguró que su familia "vive una pesadilla" tras la detención de su padre en el operativo ante migración que se efectuó en su lugar de trabajo.

"Mi papá no es un criminal, sabemos que él no estaba en la lista de prioridades para ICE. Él ya tiene más de tres décadas aquí en los Estados Unidos y a sus 65 años está tomando medicación para el colesterol y la diabetes, por lo que no sabemos como va a estar allí o si nosotros vamos a poder ir a visitarlo", argumentó la primogénita.

¿Qué pasa con los detenidos por ICE?

A través de un comunicado, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que la operación se había llevado a cabo debido a sospechas de violaciones a las leyes laborales de los Estados Unidos, por lo que esos 20 inmigrantes indocumentados fueron detenidos por violar las normas administrativas de migración de ese país.

De acuerdo con diversos abogados de migración, la estrategia de ICE en la aplicación de leyes laborales "se centra en enjuiciar a empleadores que contratan ilegalmente a trabajadores indocumentados"; por lo cual, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional impone multas civiles para fomentar el cumplimiento de la ley migratoria.

La administración del presidente republicano, Donald Trump, considera que estas inspecciones "son una herramienta clave" para garantizar que las empresas estadounidenses operen dentro del marco legal, debido a que los operativos de ICE también buscan exponer otros delitos, como el tráfico de personas y lavado de dinero.

Sin embargo, a pesar de regular el empleo y detectar el fraude documental o la explotación laboral, las redadas dejan a varias personas indocumentadas bajo custodia mientras se determina su situación migratoria; y en el caso de las empresas, enfrentarán sanciones por contratar a extranjeros sin autorización de trabajar en EE. UU.

La actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha aumentado considerablemente en Texas desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por lo que los operativos dirigidos a las zonas con alta concentración de migrantes indocumentados se han convertido en un desarrollo habitual dentro del estado.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense, Univisión, uno de los focos principales de las redadas migratorias ha sido el condado de Liberty, al norte de Houston, un sector que ha sido señalado por albergar una gran cantidad de migrantes en situación irregular y estar vinculado a diversas actividades delictivas.