Gobernador de Florida revela que irá con penas más severas para los indocumentados que cometan delitos

El pasado 4 de marzo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ofreció un discurso en la ciudad de Tallahassee con el objetivo de marcar el inicio de las sesiones legislativas del 2025 en ese estado, donde se refirió a las leyes migratorias más duras que existen actualmente, creadas para castigar a los migrantes indocumentados.

DeSantis habló sobre los principales temas que marcarán su gestión este 2025 y decidió comenzar con el tema migratorio, reiterando que "Florida no es un estado santuario", ya que no tiene políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de migración y siempre cumple las órdenes del presidente Donald Trump.

“Hay que ponerle fin a la crisis de la migración ilegal de una vez por todas. Ningún estado ha hecho más que nosotros en Florida. Hay una legislación que castiga la entrada de inmigrantes ilegales al estado y todas las agencias de la ley, estatales y locales, tienen el deber de insistir en estos esfuerzos”, agregó DeSantis durante en su discurso.

Las nuevas normativas del gobernador implementan penas más severas para los indocumentados que cometan delitos, incluso si únicamente se trata de manejar sin licencia de conducir, debido a que se creó un nuevo crimen a nivel estatal para los inmigrantes mayores de 18 años que están en el país de forma ilegal y llegan a Florida.

"Si las autoridades logran probar que la persona entró o intentó entrar a Florida después de ingresar a los Estados Unidos eludiendo o evitando un examen o inspección por parte de los funcionarios de inmigración, será encontrado culpable y deberá cumplir una pena obligatoria de 9 meses en la cárcel", añadió el gobernador Ron DeSantis.

A su vez, el Consejo Estatal de Control e Inmigración destinó más de US$200 millones a las agencias de policía en Florida para que lleven a cabo programas sobre el cumplimiento de las leyes migratorias, en donde se incluyen bonos para los agentes que participen en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Lea más: Donald Trump planea deportar a niños migrantes que entraron a EE. UU. sin sus padres

Por su parte, los migrantes indocumentados que sean condenados por un delito capital, como asesinato en primer grado o abusar sexualmente de una persona menor de edad, serán automáticamente condenados a la pena de muerte, la sanción jurídica más rigurosa de todas, tomando en cuenta que consiste en quitarle la vida al individuo.

Ante esta situación, las oficinas del sheriff locales y los directores de las cárceles de Florida deberán inscribirse, a más tardar el próximo martes 1 de abril, en el nuevo programa federal "287G", en el cual los funcionarios aprenderán las habilidades de los agentes de inmigración, como hacer interrogatorios sobre el estatus migratorio.

De acuerdo con Ron DeSantis, el gobernador de Florida podrá suspender a los funcionarios locales que no cumplan con los mandatos "referentes a la aplicación" de las nuevas leyes de inmigración en el estado soleado y los principales afectados serán los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

Esto se debe a que los estudiantes indocumentados ya no tendrán la oportunidad de aplicar a la matrícula estatal universitaria, tomando en consideración que ningún funcionario de Florida permitirá que las personas que no sean residentes legales o ciudadanos estadounidenses se matriculen para poder reducir los pagos universitarios.

🚨 Florida Governor Ron DeSantis:



When Trump debated Kamala Harris, she said, 'We wanted an immigration bill to secure the border, you guys tanked it.' Trump said, 'you don't need a bill, just do it.' He became president, and he just DID IT. pic.twitter.com/aHTRia7xM1